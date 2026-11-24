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सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुद्वारे में माथा टेका; बोले- "जीतने के लिए एलायंस होता है"

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : गुरु नानक जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुद्वारे पहुंचकर माथा टेका. इस दौरान उन्होंने गुरु नानक देव के पावन प्रकाश पर्व की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं.

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान (Video credit: ETV Bharat) मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सिख समाज के लोगों का देश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने में बहुत बड़ा योगदान है. उन्होंने कहा कि देश की जो छवि बनी है, उसमें सिख समाज की अहम भूमिका है. सीमा पर डटकर देश की सुरक्षा करने का काम भी यही समाज करता है. उन्होंने यह भी कहा कि हर त्योहार को मिल-जुलकर मनाना ही हमारे देश की खूबसूरती है.