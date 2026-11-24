सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुद्वारे में माथा टेका; बोले- "जीतने के लिए एलायंस होता है"
गुरु नानक देव के पावन प्रकाश पर्व की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 5:09 PM IST
लखनऊ : गुरु नानक जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुद्वारे पहुंचकर माथा टेका. इस दौरान उन्होंने गुरु नानक देव के पावन प्रकाश पर्व की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं.
मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सिख समाज के लोगों का देश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने में बहुत बड़ा योगदान है. उन्होंने कहा कि देश की जो छवि बनी है, उसमें सिख समाज की अहम भूमिका है. सीमा पर डटकर देश की सुरक्षा करने का काम भी यही समाज करता है. उन्होंने यह भी कहा कि हर त्योहार को मिल-जुलकर मनाना ही हमारे देश की खूबसूरती है.
श्री गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। https://t.co/usqxQSTX41— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 24, 2026
कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर सपा प्रमुख ने कहा कि गठबंधन जीतने के लिए होता है. उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है और अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया है.
राज्य सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता में रहते हुए 10 साल हो गए, लेकिन निवेश अब तक सिर्फ तस्वीरों में ही दिख रहा है. उन्होंने कहा कि ताइवान से 100 करोड़ के निवेश की बात हो रही है, लेकिन यह सिर्फ तस्वीरों में है, जमीन पर कुछ नहीं है. तस्वीरों वाले निवेश से उत्तर प्रदेश का भला नहीं होगा. अपने बयान के अंत में उन्होंने दावा किया कि आप देख लेना, जिस दिन चुनाव की तारीख का ऐलान होगा, भारतीय जनता पार्टी उसी दिन हार जाएगी.
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