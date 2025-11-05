ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में श्री गुरुनानक प्रकाशोत्सव की धूम, रंग-बिरंगी लाइटों से जगमग हुई सिटी ब्यूटीफुल, लंगर-कीर्तना की तैयारियां पूरी, सुरक्षा भी कड़ी

श्री गुनानक प्रकाशोत्वस पर चंडीगढ़ जगमग हो गया है. रोशनी से सजे गुरुद्वारे, लंगर और कीर्तन की तैयारियां पूरी हो गई है.

चंडीगढ़ में श्री गुरुनानक प्रकाशोत्सव की धूम
चंडीगढ़ में श्री गुरुनानक प्रकाशोत्सव की धूम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 5, 2025 at 10:59 AM IST

चंडीगढ़ में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर पूरे शहर में का माहौल भक्तिमय हो गया है. चंडीगढ़ के सभी गुरुद्वारों को रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है. थाईलैंड से एन्थोरियम और ऑर्किड जैसे विशेष फूल मंगाए गए हैं. इसके अलावा कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से भी फूलों की विशेष व्यवस्था की गई है. हर साल की तरह इस साल भी गुरु पर्व के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न गुरुद्वारों में दीवन सजेंगे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगतें पहुंचेगी.

गुरुद्वारों में विशेष इंतजाम पूरे: सुबह-सुबह गुरुद्वारों में 'जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल' के जयकारे गूंजने लगे हैं. संगतों द्वारा गुरबाणी का पाठ, कीर्तन और अरदास का सिलसिला शुरू हो गया है. जगह-जगह पर भव्य लंगर का आयोजन किया जा रहा है. जिसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से की जा रही थीं. सेवादार और स्वयंसेवक दिन रात इन तैयारियों में जुटे रहे. जिसके चलते श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई.

शहर के प्रमुख गुरुद्वारों में लंगर व्यवस्था: शहर के सेक्टर-34 स्थित गुरुद्वारे में करीब 80 हजार से 1 लाख तक श्रद्धालुओं के पहुंचे का अनुमान है. यहां लंगर की तैयारी पूरी हो चुकी है. यहां पर मटर-पनीर, पूरी-छोले, दाल-चावल, खीर, प्रसाद और विभिन्न मिठाइयां शामिल होंगी. वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. जिसमें व्हीलचेयर और अलग बैठने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. प्रकाशोत्सव से पहले गुरुद्वारों को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया हुआ है. कथा वाचक संगत को प्रेरणादायक कथाओं से निहाल करेंगे. पालकी साहिब को विशेष रजनीगंधा फूलों के साथ सजाया हुआ है.

गुरबाणी की धुन में मस्त-मग्न शहर: शहर के प्रमुख गुरुद्वारों जैसे कि सेक्टर-34, 22, 46 और सेक्टर-8 समेत मनीमाजरा के गुरुद्वारे में सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है. श्रद्धालुओं के लिए बैठने, जूते रखने और पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है. पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के भी पूरे इंतजाम है. जहां धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, वहां पुलिस बल की भी तैनाती की गई है. कुल मिलाकर पूरा शहर गुरबाणी की मधुर धुनों और रोशनी से जगमगाता नजर आ रहा है.

