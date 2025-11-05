धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गुरुनानक देव प्रकाशोत्सव की धूम, भव्य नगर कीर्तन निकाला गया
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व की धूम है. ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पातशाही से नगर कीर्तन निकाला गया.
Published : November 5, 2025 at 1:57 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पातशाही से नगर कीर्तन निकाला गया. पंज प्यारों की अगुवाई में निकाले गए इस नगर कीर्तन में सिख श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही. इस दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह, कमेटी के मेंबरों सहित अन्य श्रद्धालुओं ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के समक्ष शीश नवाया.
गुरुद्वारों में आज रौनक: इस मौके पर प्रधान जगदीश सिंह ने संगत को श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी. नगर कीर्तन किरमिच रोड, चनारथल रोड, ढिल्लो कालोनी, अकाश नर्सरी, गोबिंदगढ़, सलारपुर रोड, रेलवे रोड, कुटिया वाली गली, गुलजारी लाल नंदा मार्ग, अंबेडकर चौक, छोटा बाजार, सीकरी चौक, शास्त्री मार्केट, बिरला मंदिर चौक से होते हुए गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी में देर सायं संपन्न हुआ.
श्रद्धा का पर्व: उन्होंने कहा कि "गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर नगर कीर्तन आयोजन किया गया है. जिसमें संगत ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है. यह हमारे लिए बहुत ही बड़ा पर्व है. जिसको सिख धर्म के साथ-साथ सभी धर्म के लोग श्रद्धा के साथ मनाते हैं और यह एक भाईचारे का प्रतीक है. बड़ी संख्या में आज सिख संगत नगर कीर्तन में भाग लेने के लिए पहुंची है और बड़ी धूमधाम के साथ नगर कीर्तन निकाला गया है".
