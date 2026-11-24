गुरु नानक देव का 557वां प्रकाश पर्व, जयपुर में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने टेका मत्था
जयपुर शहर के राजापार्क गुरुद्वारे में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मत्था टेका और अरदास में शामिल हुईं.
Published : November 24, 2026 at 4:01 PM IST
जयपुर: सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व जयपुर समेत पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. प्रकाश पर्व के अवसर पर शहर के गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन दरबार, अरदास, कथा-विचार और गुरु के अटूट लंगर के आयोजन हो रहे हैं. तीन दिवसीय गुरमत समागम के तहत जयपुर शहर के विभिन्न गुरुद्वारों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. राजापार्क स्थित गुरुद्वारे में मुख्य दीवान सजाया गया, जहां उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी मत्था टेककर अरदास की.
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने टेका मत्था: प्रकाश पर्व पर राजापार्क गुरुद्वारे में मुख्य दीवान सजा, जहां अखंड पाठ साहिब, गुरबाणी कीर्तन और कथा-विचार के कार्यक्रम हुए. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी भी गुरुद्वारा पहुंचीं. उन्होंने गुरु नानक देव जी के समक्ष मत्था टेका और अरदास में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने गुरबाणी का श्रवण भी किया. गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से उन्हें कृपाण और दसों सिख गुरुओं का चित्र भेंट किया गया. उपमुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरुदेव ने अपने जीवन और उपदेशों से समाज को बहुत कुछ सिखाया है. सभी को उनके आदर्शों पर चलते हुए बिना किसी भेदभाव और ऊंच-नीच के जीवन जीना चाहिए.
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नगर कीर्तन और प्रभात फेरियों से बना भक्तिमय माहौल: वहीं, प्रकाश पर्व पर शहर के सभी प्रमुख गुरुद्वारों में अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद रागी जत्थों ने गुरबाणी कीर्तन किया और सरबत के भले की अरदास की. दोपहर और रात को संगत के लिए गुरु का अटूट लंगर परोसा जा रहा है. लंगर में बिना किसी जाति, धर्म या ऊंच-नीच के भेदभाव के सभी लोग एक साथ बैठकर प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं. इससे पहले जयपुर में नगर कीर्तन और प्रभात फेरियों के आयोजन भी हुए. चारदीवारी क्षेत्र में चौड़ा रास्ता से चांदी की टकसाल तक पंज प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला गया. विभिन्न कॉलोनियों में भी प्रभात फेरियों के जरिए गुरु नानक देव जी के संदेशों का प्रसार किया गया.
राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं: गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का संपूर्ण जीवन एकता, समानता और परस्पर सद्भाव की भारतीय संस्कृति को समर्पित रहा. उनके विचार आज भी समाज को प्रेम, भाईचारे और मानवता की राह दिखाते हैं.
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