ETV Bharat / state

गुरु नानक देव का 557वां प्रकाश पर्व, जयपुर में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने टेका मत्था

दीया कुमारी जयपुर के राजापार्क गुरुद्वारे पहुंची ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व जयपुर समेत पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. प्रकाश पर्व के अवसर पर शहर के गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन दरबार, अरदास, कथा-विचार और गुरु के अटूट लंगर के आयोजन हो रहे हैं. तीन दिवसीय गुरमत समागम के तहत जयपुर शहर के विभिन्न गुरुद्वारों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. राजापार्क स्थित गुरुद्वारे में मुख्य दीवान सजाया गया, जहां उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी मत्था टेककर अरदास की.