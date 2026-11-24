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गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 7.0 के तहत 11 प्रदेशों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने किया मरीजों का उपचार

गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा में मरीजों का उपचार ( Photo Credit : ETV Bharat )

​बहराइच: सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से श्री गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 7.0 के तहत, श्री मरी माता मंदिर परिसर में एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया. इसमें केजीएमयू और डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान समेत देश के 58 मेडिकल कॉलेजों से आए वरिष्ठ चिकित्सकों एवं चिकित्सा विद्यार्थियों ने मरीजों का उपचार किया. शिविर में विभिन्न रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें परामर्श और नि:शुल्क दवाएं दी गईं.

​समापन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक कौशल जी ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य उन दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते. उन्होंने बताया कि इस पुनीत अभियान के माध्यम से चिकित्सक गांवों तक पहुंचकर मरीजों का उपचार करने के साथ ही उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं.