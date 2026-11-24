गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 7.0 के तहत 11 प्रदेशों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने किया मरीजों का उपचार
मेगा स्वास्थ्य सेवा शिविर में नि:शुल्क जांच और दवाओं का वितरण किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 7:57 PM IST
बहराइच: सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से श्री गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 7.0 के तहत, श्री मरी माता मंदिर परिसर में एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया. इसमें केजीएमयू और डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान समेत देश के 58 मेडिकल कॉलेजों से आए वरिष्ठ चिकित्सकों एवं चिकित्सा विद्यार्थियों ने मरीजों का उपचार किया. शिविर में विभिन्न रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें परामर्श और नि:शुल्क दवाएं दी गईं.
समापन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक कौशल जी ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य उन दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते. उन्होंने बताया कि इस पुनीत अभियान के माध्यम से चिकित्सक गांवों तक पहुंचकर मरीजों का उपचार करने के साथ ही उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं.
मुख्य वक्ता स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. ऐसे सेवा कार्यों से जरूरतमंदों को प्रत्यक्ष लाभ मिलता है और समाज में सेवा, समर्पण व सहयोग की भावना मजबूत होती है.
मरीजों की सुविधा के लिए शिविर में कुल 32 स्टॉल बनाए गए थे. यहां जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, नाक-कान-गला, दंत रोग और आयुष समेत विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों ने मरीजों की जांच की.
कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र वत्स ने की और संचालन डॉ. पार्थिवी ने किया. इस अवसर पर लोहिया संस्थान के महानिदेशक प्रो. सीएम सिंह, डीएम राजेश कुमार पांडेय, एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव, सीएमओ डॉ. संजय कुमार, प्राचार्य डॉ. संजय खत्री, वरिष्ठ प्रचारक राजकिशोर, कार्यक्रम संयोजक धर्मेंद्र सिंह, एनएमओ जिला अध्यक्ष डॉ. सारिका साहू और सचिव डॉ. विकास मिश्रा, डॉ. रामेन्द्र त्रिपाठी सहित अनेक चिकित्सक व गणमान्य लोग उपस्थित रहे.
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