गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 6.0 का शुभारंभ; डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- अंतिम पंक्ति तक पहुंचे स्वास्थ्य सेवाएं

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को चिकित्सकों के दल और बसों को झंडी दिखाकर किया रवाना.

लोहिया संस्थान से गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 6.0 का शुभारंभ
लोहिया संस्थान से गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 6.0 का शुभारंभ (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 9:39 PM IST

लखनऊ : राजधानी के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चिकित्सकों के दल और बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया. यह यात्रा नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन और श्रीगुरु गोरखनाथ सेवा न्यास के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को लोहिया संस्थान से गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 6.0 का शुभारंभ किया. 6 से 8 फरवरी तक प्रदेश के 7 सीमावर्ती जिलों में नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है. उन्होंने इस अभियान को जनसेवा का एक सशक्त माध्यम बताया और चिकित्सकों को सेवा भाव से कार्य करने की प्रेरणा दी.



इन जिलों में पहुंचेंगी स्वास्थ्य सेवाएं : ​यह अभियान मुख्य रूप से भारत-नेपाल सीमा से सटे सात जनपदों में चलाया जाएगा. ​यह अभियान महाराजगंज, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, ​सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, श्रावस्ती और बहराइच में चलाया जाएगा.



​नि:शुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन 6 से 8 फरवरी तक संबंधित जिलों में किया जाएगा. इस अवसर पर चिकित्सकों को विश्व की सबसे छोटी ईसीजी मशीन वितरित की गई. यह मशीन बिना बैटरी और इंटरनेट के भी कार्य करने में सक्षम है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में सटीक जांच संभव होगी.


​समारोह में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख स्वांत रंजन, राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह और असीम अरुण सहित कई वरिष्ठ नेता और चिकित्सा जगत की हस्तियां मौजूद रहीं. लोहिया संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सीएम सिंह और कैंसर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर एमएलबी भट्ट ने भी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया.

