गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 6.0 का शुभारंभ; डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- अंतिम पंक्ति तक पहुंचे स्वास्थ्य सेवाएं

लोहिया संस्थान से गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 6.0 का शुभारंभ ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चिकित्सकों के दल और बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया. यह यात्रा नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन और श्रीगुरु गोरखनाथ सेवा न्यास के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है.



डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को लोहिया संस्थान से गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 6.0 का शुभारंभ किया. 6 से 8 फरवरी तक प्रदेश के 7 सीमावर्ती जिलों में नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है. उन्होंने इस अभियान को जनसेवा का एक सशक्त माध्यम बताया और चिकित्सकों को सेवा भाव से कार्य करने की प्रेरणा दी.



