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8 जिलों के 300 गांव में पहुंचेगी गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा, तीन लाख मरीजों के मुफ्त इलाज का लक्ष्य

21 नवंबर से गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में श्री गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा जुटी है. सेवा यात्रा के सातवें संस्करण का आयोजन 21 से 24 नवंबर तक किया जाएगा. इस चार दिवसीय अभियान के तहत प्रदेश के आठ जिलों के करीब 300 दुर्गम गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे. शिविर के माध्यम से तीन लाख से अधिक मरीजों की निशुल्क जांच, परामर्श और उपचार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.

व्यापक होगा स्वास्थ्य जांच अभियान