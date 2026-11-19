8 जिलों के 300 गांव में पहुंचेगी गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा, तीन लाख मरीजों के मुफ्त इलाज का लक्ष्य
स्वास्थ्य सेवा यात्रा के सातवें संस्करण में सहयोग की अपील
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 3:44 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में श्री गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा जुटी है. सेवा यात्रा के सातवें संस्करण का आयोजन 21 से 24 नवंबर तक किया जाएगा. इस चार दिवसीय अभियान के तहत प्रदेश के आठ जिलों के करीब 300 दुर्गम गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे. शिविर के माध्यम से तीन लाख से अधिक मरीजों की निशुल्क जांच, परामर्श और उपचार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.
व्यापक होगा स्वास्थ्य जांच अभियान
अभियान में देशभर के करीब 1500 विशेषज्ञ चिकित्सक और 150 चिकित्सा संस्थान अपनी सेवाएं देंगे. गुरुवार को विश्व संवाद केंद्र में आयोजित नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन (NMO) के राष्ट्रीय बौद्धिक प्रमुख प्रो. एमएलबी भट्ट ने बताया कि अवध, गोरख, ब्रज और काशी प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य भारत-नेपाल सीमा से सटे तथा जनजातीय बहुल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है. पिछले छह संस्करणों में ब्रज प्रांत के पीलीभीत क्षेत्र में मिली सफलता के बाद इस बार काशी प्रांत के सोनभद्र जिले को भी अभियान में शामिल किया गया है.
8 जिले में विशेष स्वास्थ्य शिविर
स्वास्थ्य शिविर यात्रा के तहत 8 जिले- पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और सोनभद्र में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे. इन जिलों के करीब 300 चिह्नित गांवों में चिकित्सा दल पहुंचकर लोगों की जांच करेंगे और बेहतर उपचार देंगे. दुर्गम और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी.
1500 विशेषज्ञ चिकित्सक देंगे सेवाएं
अभियान में देशभर के करीब 1500 विशेषज्ञ चिकित्सक और मेडिकल छात्र बिना किसी मानदेय के अपनी सेवाएं देंगे. इनके साथ 150 चिकित्सा संस्थान भी सहयोग करेंगे. शिविरों में मरीजों को निशुल्क डॉक्टरी सलाह, पैथोलॉजी जांच और दवाएं दी जाएंगी.
जनजातीय बीमारियों की स्क्रीनिंग पर विशेष जोर
अभियान में थारू और अन्य जनजातीय समुदायों में पाई जाने वाली आनुवंशिक रक्त संबंधी बीमारियों, जैसे सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया की विशेष स्क्रीनिंग और उपचार की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा ग्रामीणों को संतुलित पोषण, संक्रामक रोगों से बचाव और महिलाओं एवं किशोरियों को माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा.
सफल संचालन में सहयोग की अपील
पिछले छह संस्करणों के माध्यम से हजारों गांवों तक पहुंचकर लाखों वंचित नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जा चुका है. अब सातवें संस्करण को और व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं. अभियान के आयोजकों ने स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों से इसके सफल संचालन में सहयोग की अपील की है।
ये भी पढ़ें: सर्दी के साथ तेजी से बढ़ा 'ब्रेन स्ट्रोक' का खतरा: अस्पताल में रोजाना आ रहे मरीज; BP, शुगर वाले इन बातों का रखें ध्यान