Indo-Pak Border : अनूपगढ़ के रावला मंडी में नगर कीर्तन के दौरान दो विदेशी नागरिक डिटेन

रावला पुलिस थाना ( ETV Bharat File Photo )

श्रीगंगानगर: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटी रावला मंडी में गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर निकाले गए नगर कीर्तन के दौरान उस समय सनसनी फैल गई, जब दो विदेशी नागरिकों की मौजूदगी सामने आई. सूचना मिलते ही सीआईडी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर कीर्तन स्थल से एक युवक और एक युवती को डिटेन कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गईं. जानकारी के अनुसार नगर कीर्तन में शामिल लोगों के बीच विदेशी नागरिकों के होने की खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं. सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण सीआईडी ने दोनों को अलग कर पूछताछ शुरू की. बाद में उन्हें रावला पुलिस को सौंप दिया गया. बाद में दोनों को श्रीगंगानगर इंटेलिजेंस ऑफिस भेज दिया गया. पढ़ें : श्रीगंगानगर से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, ISI को भेज रहा था गोपनीय जानकारी