छोटी काशी में आज भी पूजी जाती है गुरुकृपा की 'धार', जानें नाहन से जयपुर राजघराने कैसे पहुंची तलवार

10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने गुरु गोविंद सिंह की इस ऐतिहासिक तलवार की पूजा-अर्चना की.

गुरु गोविंद सिंह जयंती
गुरु गोविंद सिंह जयंती (ETV Bharat Jaipur)
Published : December 27, 2025 at 12:59 PM IST

जयपुर : जयपुर के सिटी पैलेस में शनिवार को 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर इतिहास, आस्था और बलिदान की एक जीवित परंपरा की ज्योति प्रज्ज्वलित हुई. यहां उस पावन तलवार का पूजन हुआ, जो करीब 340 वर्ष पहले गुरु गोविंद सिंह की कृपा के प्रतीक के रूप में सिरमौर के राजघराने को मिली थी और आज जयपुर की शाही आस्था का केंद्र है. इस दिव्य तलवार के नाहन से जयपुर आने का इतिहास भी रोचक रहा है.

नाहन से शुरू हुई आस्था की ये कथा : हिमाचल के सिरमौर जिले के नाहन राजघराना पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी का पीहर था, जहां गुरु गोविंद सिंह की विशेष कृपा रही. इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि गुरु महाराज कुछ समय के लिए नाहन पधारे थे. वहां राजघराने ने उनका विशेष आदर-सत्कार किया और गुरु गोविंद सिंह ने यहां लगभग एक महीने तक प्रवास कर साधना भी की. प्रस्थान के समय गुरु महाराज ने आशीर्वाद स्वरूप एक दिव्य तलवार सिरमौर राजपरिवार को भेंट की. साथ ही, उन्होंने नदी किनारे एक गुरुद्वारे की इच्छा जताई. गुरु की पसंद से बना वही स्थल आज पवित्र पांवटा साहिब गुरुद्वारा के नाम से पूरी सिख दुनिया में पूज्य है.

सिटी पैलेस में रखी है ये तलवार (ETV Bharat Jaipur)

विवाह के साथ जयपुर आई गुरुकृपा : जब विवाह उपरांत पद्मिनी देवी जयपुर आईं तो वे अपने साथ केवल शाही परंपराएं नहीं, बल्कि गुरु गोविंद सिंह की उस अमूल्य तलवार को भी लाई थीं. जयपुर में इसे सिटी पैलेस में विराजित किया गया, जहां तब से लेकर आज तक प्रतिदिन पूरे विधि-विधान से इसकी पूजा होती है. ये तलवार सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि सनातन और सिख परंपराओं के साझा सम्मान का प्रतीक बन चुकी है.

गुरु गोविंद सिंह की ऐतिहासिक तलवार
गुरु गोविंद सिंह की ऐतिहासिक तलवार (ETV Bharat Jaipur)

प्रकाश पर्व पर जनता को मिलते हैं दर्शन : हर वर्ष गुरु गोविंद सिंह जयंती (प्रकाश पर्व) के अवसर पर ये तलवार विशेष रूप से आमजन के दर्शन के लिए बाहर लाई जाती है. इस वर्ष भी शनिवार को परंपरा का निर्वहन किया गया. इस अवसर पर जयपुर के पूर्व राजघराने से आने वाली उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने श्रद्धा भाव से गुरु गोविंद सिंह की इस ऐतिहासिक तलवार की पूजा-अर्चना की.

जयपुर में राजपरिवार की ओर से बसाए गए सिख परिवार से आने वाले इंद्र सिंह कुदरत ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह की ये गुरुकृपा सिरमौर राजपरिवार को मिली थी. विवाह के बाद जब पद्मिनी देवी जयपुर आईं, तब से ये तलवार यहां प्रतिदिन पूजी जाती है. वर्ष में एक बार गुरु जयंती पर आमजन के दर्शन भी कराए जाते हैं. इस बार गुरु गोविंद सिंह की जयंती और उनके साहिबजादों का शहीदी दिवस लगभग एक साथ ही है. जयपुर राजधानी की सिख धर्म के सभी गुरुओं के प्रति विशेष आस्था रही है. ऐसे ने गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर यहां गुरबाणी, कीर्तन दरबार और लंगर का आयोजन भी किया जाएगा.

सिटी पैलेस में रखी है ये तलवार
सिटी पैलेस में रखी है ये तलवार (ETV Bharat Jaipur)

लाहौर से आमेर लाए गए थे सिख परिवार : इंद्र सिंह कुदरत ने बताया कि 16वीं शताब्दी में जयपुर के तत्कालीन मिर्जा राजा मानसिंह ने काबुल-गांधार का युद्ध जीतकर आते समय उनके पूर्वजों को लाहौर से आमेर लाए थे और फिर सवाई जयसिंह ने जयपुर को बसाया. तब जयपुर के जड़ियों के रास्ते में उनके पूर्वजों को बसाया गया था. शुरुआत में यहां 5 सिख परिवार थे. तब सिख धर्म की सेवा पूजा को कायम रखने के लिए चौड़ा रास्ता में गोवर्धन नाथ जी गली (धामाणी मार्केट) में पहली सिख पीठ की स्थापना की गई.

भारत नहीं भूल सकता बलिदान की विरासत : गुरु गोविंद सिंह का जीवन धर्म, न्याय और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित रहा. उन्होंने अपने पूरे परिवार तक का बलिदान दे दिया, लेकिन अत्याचार के आगे झुके नहीं. उनकी ये तलवार उसी अडिग संकल्प और शौर्य की मौन साक्षी है. जयपुर के सिटी पैलेस में विराजित ये दिव्य शस्त्र आज भी याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि आस्था में भी जीवित रहता है.

