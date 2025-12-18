ETV Bharat / state

'मनखे-मनखे एक समान' का बंदियों ने दिया संदेश, गुरु घासीदास बाबा के बताए रास्ते पर चलने का लिया प्रण

जिला जेल में आयोजित कार्यक्रम में विचाराधीन कैदियों ने बाबा के संदेश गाकर मानवता की सेवा करने का वचन दिया.

GURU GHASIDAS JAYANTI
जिला जेल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 18, 2025 at 6:24 PM IST

धमतरी: पूरे छत्तीसगढ़ में धूमधाम के साथ गुरु घासीदास जयंती मनाई जा रही है. बाबा गुरु घासीदास सतनामी पंथ के संस्थापक और छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु हैं. 'मनखे-मनखे एक समान' का संदेश देने वाले बाबा घासीदास जी को उनके जन्मदिवस पर नमन किया जा रहा है. इसी कड़ी में जिला जेल में भी विचाराधीन कैदियों ने गुरु घासीदास जयंती को धूमधाम से मनाया. विचाराधीन बंदियों के द्वारा जिला जेल में पंथी नृत्य किया गया. जेल में स्थापित जैतखाम में श्वेत पताका चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई. जेल के विचाराधीन बंदियों को प्रसाद में खीर पूड़ी, हलुआ दिया गया. इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियो समेत सभी ने नशामुक्ति का शपथ लिया. जेल में बंद बंदियों ने गुरु घासीदास जी के बताए गए मार्ग पर चलने का प्रण लिया.

गुरु घासीदास जयंती पर जेल में पंथी नृत्य का आयोजन

धमतरी जिला जेल के सहायक जेल अधीक्षक एन.के. डहरिया ने कहा, बाबा गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में जिला जेल धमतरी में बंदियों के द्वारा जेल में स्थापित जैतखाम में श्वेत पताका चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई. बंदियों ने इस मौके पर बाबा गुरु घासीदास के जीवन संदेश को पंथी नृत्य एवं गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया. जेल अधीक्षक ने कहा कि पूजा पाठ के बाद जेल के बंदियों को प्रसाद वितरण किया गया एवं गुरू पर्व के अवसर पर विशेष आहर पूड़ी, सब्जी, हलुवा और खीर बांटा गया.

कैदियों ने दिया संदेश (ETV Bharat)

नशे के खिलाफ लड़ने का लिया संकल्प

बाबा घासीदास की जयंती के मौके पर जिला जेल धमतरी में मद्य निषेध दिवस का आयोजन भी किया गया. इस मौके पर सभी बंदियों ने ये प्रण लिया कि वो नशे से दूर रहेंगे, नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में शामिल होकर लोगों को जागरुक करेंगे.

मानवता के मार्ग पर चलने का दिया संदेश

सहायक जेल अधीक्षक ने इस अवसर पर बंदियों को संबोधित करते हुए बाबा गुरु घासीदास के संदेश, सत्य अहिंसा, समानता और मानवता के मूल्यों पर चलने के लिए सभी को प्रेरित किया साथ ही अंधविश्वास, भेद-भाव व जातिवाद के खिलाफ सभी मानव को जागरूक रहने व सत्य की मार्ग पर चलने की बात दोहराई.

महान संत और समाज सुधारकर

गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के एक महान संत और समाज सुधारक थे. गुरु घासीदास जी नेे 18वीं सदी में सामाजिक बुराइयों, जातिवाद की समस्या और अंधविश्वास के खिलाफ 'मनखे-मनखे एक समान' (हर इंसान बराबर है) का क्रांतिकारी संदेश दिया. गुरु घासीदास जी ने सतनाम पंथ की स्थापना की.

