गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव में शामिल होंगे सीएम, राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता के विजेताओं को करेंगे सम्मानित

बेमेतरा के नवागढ़ में होने वाले इस आयोजन में सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह भी शामिल होंगे.

PANTHI DANCE COMPETITION
गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 28, 2025 at 8:23 AM IST

बेमेतरा: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज नवागढ़ के दौरे पर रहेंगे. सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह भी नवागढ़ पहुंचेंगे. सीएम और विधानसभा अध्यक्ष राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे. नवागढ़ में आयोजित गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव के जरिए छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति, पंथी नृत्य परंपरा तथा परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के सामाजिक समरसता एवं मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है.


राज्य स्तरीय ओपन पंथी प्रतियोगिता

राज्य स्तरीय ओपन पंथी प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आए पंथी नृत्य दल अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे. यह महोत्सव न केवल छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम करेगा, बल्कि युवा पीढ़ी को गुरु घासीदास बाबा के विचारों “मनखे-मनखे एक समान” से लोगों को जोड़ने का सशक्त माध्यम भी बनेगा. कल हुए आयोजन में रायपुर विधायक एवं लोक कलाकार अनुज शर्मा भी शामिल हुए थे.

राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता (ETV Bharat)


मुख्यमंत्री देंगे करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस मौके पर नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं की सौगात जनता को देंगे. जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सीएम कुल 44 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण करेंगे, जिनकी कुल प्रशासकीय स्वीकृत राशि 16,554.37 लाख है. इन विकास कार्यों से स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, जल संसाधन, ग्रामीण एवं नगरीय अधोसंरचना को मजबूती मिलने के साथ-साथ आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

अफसरों ने लिया तैयारियां को जायजा (ETV Bharat)


अफसरों ने लिया तैयारियां को जायजा

नवागढ़ में राज्य स्तरीय ओपन पंथी प्रतियोगिता, लोक कला महोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कार्यक्रम के तैयारियों को लेकर शनिवार रात बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई और एसपी रामकृष्ण साहू ने तैयारियों का जायजा लिया. जहां व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए.

गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव (ETV Bharat)

क्या है पंथी नृत्य शैली

छत्तीसगढ़ की पंथी नृत्य शैली ऊर्जावान और आध्यात्मिक लोक नृत्य कला है. पंथी नृत्य परंपरा सतनामी समुदाय द्वारा गुरु घासीदास की शिक्षाओं और 'सतनाम' पंथ के सिद्धांतों का जश्न मनाने के लिए किया जाता है. यह नृत्य शैली तेज गति, मानव पिरामिड बनाने, और मांदर और झांझ जैसे वाद्य यंत्रों के साथ भावनात्मक और भक्तिमय अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है, जो सामाजिक समानता और भक्ति का संदेश देता है. पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और सतनामी समुदाय की आध्यात्मिक विरासत का एक जीवंत प्रदर्शन है, जो ऊर्जा, कला और भक्ति का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है.

NAVAGARH
CM VISHNU DEO SAI
BEMETARA
GURU GHASIDAS FOLK ART FESTIVAL

