पंडरिया में धूमधाम से मनाई गई गुरु बालकदास जयंती
सतनाम पंथ के लोगों ने गुरु घासीदास के द्वितीय सुपुत्र और उनके उत्तराधिकारी महान प्रतापी राजा गुरु बालकदास की जयंती धूमधाम से मनाई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 5, 2026 at 10:30 AM IST
पंडरिया: गुरु बालकदास सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास के पुत्र थे. उनका जन्म 18 अगस्त 1805 को भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गिरौदपुरी में हुआ था. उनकी याद में हर वर्ष इस तिथि को उनका जन्म स्मृति दिवस मनाया जाता है.
पंडरिया के अलग अलग गांवों में सतनाम पंथ के लोगों ने गुरु बालकदास जयंती की 221वीं जयंती हर्ष और उल्लास के साथ मनाई. जैतखाम में सुबह से पूजा अर्चना की. दोपहर को डीजे के साथ बाइक रैली के जरिए आसपास के 25 से 30 गांवों का भ्रमण किया गया. रैली के बाद युवाओं ने अपने हुनर का प्रदर्शन भी किया. वहीं महिलाओं के साथ बालिकाओं ने भी कार्यक्रम में बढ़चढ़ हिस्सा लिया. रैली के बाद सभी जैतखाम पहुंचे और गुरू बालकदास की पूजा और आरती कर प्रसाद बांटा गया.
समाज के लोगों ने पवित्र जैतखाम व गुरुजी के छाया चित्र पर विशेष पूजा अर्चना व मंगल आरती की. समाज के लोगों ने स्तुति करते हुए गुरु के जयकारे लगाए. इसके बाद साहेब लाल ने अपने कलाकारों के साथ मंगल भजन "गुरु ज्ञान के महिमा मा नहा लेगा" की प्रस्तुति में गुरु की महिमा का बखान किया. वहीं, पंथी गीत कहे बाबा घासीदास, सतनाम बोल पर समाज के लोग पूरे उमंग व उल्लास के साथ जमकर थिरके. सतनाम पंथ के लोगों ने गुरु बालकदास के समाजोत्थान के अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया.
समाजसेवी महेंद्र घृतलहरे ने कहा कि गुरु बालक दास किसी भी अन्याय व अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते थे, उनके सामाजिक आंदोलन व वीरता से प्रभावित होकर अंग्रेज गवर्नर ने स्वर्ण जड़ित तलवार व हाथी भेंटकर उन्हें राजा की पदवी से नवाजा था.
कार्यक्रम में पहुंचे बीआरसी पब्लिक स्कूल के एमडी भूपेंद्र चंद्राकर ने कहा की गुरु बालक दास किसी भी अन्याय व अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते थे. संत गुरु बालक दास जी का मुख्य समाधि स्थल छत्तीसगढ़ के भंडारपुरी धाम में स्थित है, मान्यता के अनुसार, उनकी शहादत के बाद उनके पार्थिव शरीर को भंडारपुरी लाया गया था, जहां तालाब के पास उनका अंतिम संस्कार कर समाधि बनाई गई, हमें उनके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए.