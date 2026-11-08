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दिवाली के दिन घर लौटा यमुनानगर के गुरप्रीत का शव, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, यूक्रेन में गई थी जान

दिवाली के दिन घर लौटा यमुनानगर के गुरप्रीत का शव ( ETV Bharat )

Yamunanagar Gurpreet Singh Last Rites : जिस घर में दिवाली के दीप जलने थे, वहां चार महीने के इंतजार के बाद बेटे का शव पहुंचा तो घर की खुशियां चीख-पुकार में बदल गईं. यमुनानगर के छछरौली क्षेत्र के गांव पंजेटो में दिवाली का दिन एक परिवार के लिए जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन गया. यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले में जान गंवाने वाले 26 वर्षीय गुरप्रीत सिंह बाठ का पार्थिव शरीर चार महीने बाद गांव पहुंचा. जवान बेटे को तिरंगे में लिपटा देखकर माता-पिता का कलेजा फट पड़ा. गुरप्रीत अपने पीछे पत्नी और महज 9 महीने का बेटा छोड़ गए हैं. उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोग उमड़े.

यूक्रेन के मिसाइल हमले में हुई थी मौत : दिवाली के दिन जहां पूरा देश रोशनी और खुशियां मना रहा था, वहीं गांव पंजेटो में हर तरफ मातम पसरा था. चार महीने से जिस बेटे के पार्थिव शरीर का परिवार इंतजार कर रहा था, वह आखिरकार घर पहुंचा. 26 वर्षीय गुरप्रीत सिंह बाठ करीब एक साल पहले मर्चेंट नेवी में काम करने के लिए यूक्रेन गए थे. इसी दौरान 17 जुलाई को यूक्रेन में हुए रूसी मिसाइल हमले में उनकी जान चली गई. हादसे के बाद से ही परिवार अपने बेटे के अंतिम दर्शन के इंतजार में था.