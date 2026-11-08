दिवाली के दिन घर लौटा यमुनानगर के गुरप्रीत का शव, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, यूक्रेन में गई थी जान
Yamunanagar Gurpreet Singh Last Rites :हरियाणा के यमुनानगर के गुरप्रीत सिंह का शव दिवाली के दिन घर पहुंचा जिसके बाद मातम पसर गया.
Published : November 8, 2026 at 11:17 PM IST
Yamunanagar Gurpreet Singh Last Rites : जिस घर में दिवाली के दीप जलने थे, वहां चार महीने के इंतजार के बाद बेटे का शव पहुंचा तो घर की खुशियां चीख-पुकार में बदल गईं. यमुनानगर के छछरौली क्षेत्र के गांव पंजेटो में दिवाली का दिन एक परिवार के लिए जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन गया. यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले में जान गंवाने वाले 26 वर्षीय गुरप्रीत सिंह बाठ का पार्थिव शरीर चार महीने बाद गांव पहुंचा. जवान बेटे को तिरंगे में लिपटा देखकर माता-पिता का कलेजा फट पड़ा. गुरप्रीत अपने पीछे पत्नी और महज 9 महीने का बेटा छोड़ गए हैं. उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोग उमड़े.
यूक्रेन के मिसाइल हमले में हुई थी मौत : दिवाली के दिन जहां पूरा देश रोशनी और खुशियां मना रहा था, वहीं गांव पंजेटो में हर तरफ मातम पसरा था. चार महीने से जिस बेटे के पार्थिव शरीर का परिवार इंतजार कर रहा था, वह आखिरकार घर पहुंचा. 26 वर्षीय गुरप्रीत सिंह बाठ करीब एक साल पहले मर्चेंट नेवी में काम करने के लिए यूक्रेन गए थे. इसी दौरान 17 जुलाई को यूक्रेन में हुए रूसी मिसाइल हमले में उनकी जान चली गई. हादसे के बाद से ही परिवार अपने बेटे के अंतिम दर्शन के इंतजार में था.
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परिवार को दिया कभी ना भरने वाला जख्म : गुरप्रीत की मौत ने पूरे परिवार को कभी न भरने वाला जख्म दिया है. वो घर में इकलौते भाई थे. बहन ने अपना भाई खो दिया, माता-पिता ने जवान बेटा और पत्नी ने अपना जीवनसाथी. वहीं महज 9 महीने का मासूम बेटा शायद अभी यह भी नहीं जानता कि उसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है
नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई : गुरप्रीत के पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्र के लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े. हर आंख नम थी और हर जुबां पर इस नौजवान की असमय मौत का दुख. हजारों लोगों की मौजूदगी में गुरप्रीत सिंह बाठ का अंतिम संस्कार किया गया. लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी. दिवाली के दिन गांव पंजेटो में चिराग तो जले, लेकिन एक घर ऐसा था जहां खुशियों की जगह जिंदगीभर का अंधेरा छा गया. चार महीने का इंतजार खत्म हुआ, मगर परिवार को अपना गुरप्रीत कभी वापस नहीं मिला. पीछे छूट गईं उसकी यादें, पत्नी की सूनी मांग और पिता को पुकारने के लिए अभी शब्द भी न सीख पाया नौ महीने का मासूम बच्चा.
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