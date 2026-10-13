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बारिश से फसल खराब किसानों की परेशानी पर गरजे गुरनाम सिंह चढूनी, जुंडला मंडी में सरकार पर निशाना, बोले- 17 प्रतिशत नमी पर भी कटौती क्यों?

गुरनाम सिंह चढूनी ने सरकार पर साधा निशाना ( ETV Bharat )

करनालः जुंडला अनाज मंडी में धान खरीद और उठान की समस्याओं को लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने सरकार और खरीद व्यवस्था पर सवाल उठाए. मंडी का दौरा करने पहुंचे चढूनी ने कहा कि किसानों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं. सबसे बड़ी परेशानी यह है कि धान में 17 प्रतिशत नमी होने के बावजूद कटौती की जा रही है. वहीं, धान का समय पर उठान नहीं हो रहा, क्योंकि ठेकेदारों की ओर से पर्याप्त ट्रक उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं. चढूनी के कहा कि "मंडी में जितने राइस मिल आने चाहिए थे, उतने नहीं पहुंचे. इसका सीधा असर खरीद और उठान पर पड़ रहा है और किसान मंडियों में परेशान हो रहे हैं.

बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलेंः चढूनी ने कहा कि "हाल ही में दो बार हुई बारिश से मंडियों में पड़ी धान की फसल को नुकसान पहुंचा है. पहले ही खरीद और उठान में देरी से किसान परेशान हैं, ऊपर से बारिश ने उनकी चिंता बढ़ा दी है." उन्होंने कहा कि "सरकार को मंडियों में खरीद और उठान की व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने और उसका भुगतान हासिल करने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े."

जुंडला मंडी में गुरनाम सिंह चढूनी ने सरकार पर साधा निशाना (ETV Bharat) 25 क्विंटल की पोर्टल सीमा बढ़ाने की मांग: किसानों की फसल की निकासी को लेकर चढूनी ने पोर्टल की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पोर्टल पर एक बार में 25 क्विंटल धान की निकासी की सीमा होने से उन किसानों को परेशानी हो रही है, जिनकी फसल इससे ज्यादा है. सरकार को यह सीमा बढ़ानी चाहिए. यदि किसी किसान की धान की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उसे लिखित रूप में मंडी सचिव को जानकारी देनी चाहिए, ताकि उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर बाकी धान की निकासी का रास्ता निकाला जा सके. 17 प्रतिशत नमी पर MSP से कम खरीद हुई तो करें शिकायत: गुरनाम सिंह चढूनी ने किसानों से कहा कि यदि धान में नमी 17 प्रतिशत या उससे कम है और इसके बावजूद व्यापारी या मिलर कम कीमत पर खरीद करता है, तो किसान इसकी लिखित शिकायत मंडी सचिव को दें. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में किसान को उसकी बकाया राशि दिलाने या संबंधित खरीदार के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग की जाएगी. चढूनी ने मंडी सचिव से मंडी में सूचना बोर्ड लगाने को भी कहा, ताकि किसानों को स्पष्ट जानकारी मिले कि 17 प्रतिशत नमी के मानक पर धान बेचते समय यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी कटौती की मांग करता है, तो इसकी शिकायत कहां की जा सकती है. उन्होंने कहा कि निर्धारित मानकों के अनुसार किसानों की फसल की खरीद सुनिश्चित करवाना मंडी प्रशासन की जिम्मेदारी है.