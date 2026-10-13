बारिश से फसल खराब किसानों की परेशानी पर गरजे गुरनाम सिंह चढूनी, जुंडला मंडी में सरकार पर निशाना, बोले- 17 प्रतिशत नमी पर भी कटौती क्यों?
जुंडला मंडी में चढूनी ने सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि 17 प्रतिशत नमी पर भी कटौती क्यों?
Published : October 13, 2026 at 8:01 PM IST
करनालः जुंडला अनाज मंडी में धान खरीद और उठान की समस्याओं को लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने सरकार और खरीद व्यवस्था पर सवाल उठाए. मंडी का दौरा करने पहुंचे चढूनी ने कहा कि किसानों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं. सबसे बड़ी परेशानी यह है कि धान में 17 प्रतिशत नमी होने के बावजूद कटौती की जा रही है. वहीं, धान का समय पर उठान नहीं हो रहा, क्योंकि ठेकेदारों की ओर से पर्याप्त ट्रक उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं. चढूनी के कहा कि "मंडी में जितने राइस मिल आने चाहिए थे, उतने नहीं पहुंचे. इसका सीधा असर खरीद और उठान पर पड़ रहा है और किसान मंडियों में परेशान हो रहे हैं.
बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलेंः चढूनी ने कहा कि "हाल ही में दो बार हुई बारिश से मंडियों में पड़ी धान की फसल को नुकसान पहुंचा है. पहले ही खरीद और उठान में देरी से किसान परेशान हैं, ऊपर से बारिश ने उनकी चिंता बढ़ा दी है." उन्होंने कहा कि "सरकार को मंडियों में खरीद और उठान की व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने और उसका भुगतान हासिल करने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े."
25 क्विंटल की पोर्टल सीमा बढ़ाने की मांग: किसानों की फसल की निकासी को लेकर चढूनी ने पोर्टल की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पोर्टल पर एक बार में 25 क्विंटल धान की निकासी की सीमा होने से उन किसानों को परेशानी हो रही है, जिनकी फसल इससे ज्यादा है. सरकार को यह सीमा बढ़ानी चाहिए. यदि किसी किसान की धान की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उसे लिखित रूप में मंडी सचिव को जानकारी देनी चाहिए, ताकि उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर बाकी धान की निकासी का रास्ता निकाला जा सके.
17 प्रतिशत नमी पर MSP से कम खरीद हुई तो करें शिकायत: गुरनाम सिंह चढूनी ने किसानों से कहा कि यदि धान में नमी 17 प्रतिशत या उससे कम है और इसके बावजूद व्यापारी या मिलर कम कीमत पर खरीद करता है, तो किसान इसकी लिखित शिकायत मंडी सचिव को दें. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में किसान को उसकी बकाया राशि दिलाने या संबंधित खरीदार के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग की जाएगी. चढूनी ने मंडी सचिव से मंडी में सूचना बोर्ड लगाने को भी कहा, ताकि किसानों को स्पष्ट जानकारी मिले कि 17 प्रतिशत नमी के मानक पर धान बेचते समय यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी कटौती की मांग करता है, तो इसकी शिकायत कहां की जा सकती है. उन्होंने कहा कि निर्धारित मानकों के अनुसार किसानों की फसल की खरीद सुनिश्चित करवाना मंडी प्रशासन की जिम्मेदारी है.
राजनीतिक दलों के पीछे नहीं, संगठन के साथ खड़े होंः किसान नेता ने किसानों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संगठन की ताकत पर भरोसा करना चाहिए. किसानों को राजनीतिक पार्टियों के पीछे भागने के बजाय अपने मुद्दों पर एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब किसान संगठित होकर अपनी बात रखेंगे, तो उनकी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाया जा सकेगा.
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने पर सरकार को घेराः दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के मुद्दे पर चढूनी ने कहा कि वह भी प्रदर्शन में शामिल होने गए थे, लेकिन वहां बैरिकेडिंग के दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया और करीब 10 घंटे बाद छोड़ा गया। उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने के अधिकार से जुड़ा मामला है. चढूनी ने कहा कि पहले जंतर-मंतर पर विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन होते रहे हैं. उन्होंने एनजीटी के नियमों और प्रदूषण संबंधी तर्कों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि प्रदर्शनकारियों के जुटने से ऐसा कौन-सा प्रदूषण फैलता है, जिसके कारण उन्हें वहां प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है.
बोले- प्रदर्शन की जगहों का किराया 50 हजार रुपये प्रतिदिन, कौन देगा? चढूनी ने दावा किया कि दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जिन अन्य जगहों का विकल्प दिया जा रहा है, उनमें कुछ का किराया करीब 50 हजार रुपये प्रतिदिन है. उन्होंने सवाल उठाया कि आम लोग इतना किराया देकर आंदोलन कैसे करेंगे. लोकतंत्र में लोगों को अपनी मांगें उठाने और विरोध दर्ज कराने का अवसर मिलना चाहिए.
भाजपा नेताओं के गांवों में आने पर किया जाएगा विरोध: उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि किसानों और आम लोगों को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो भाजपा नेताओं के गांवों में आने पर उनका विरोध किया जाएगा और उन्हें गांवों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. चढूनी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बंद होने की व्यवस्था पर भी आपत्ति जताई और कहा कि सरकार को विरोध प्रदर्शन के लिए जगह उपलब्ध करवानी चाहिए.
मंडी सचिव का दावा, 40 प्रतिशत धान का उठान पूरा: दूसरी ओर, मार्केट कमेटी सचिव नरेश मान ने बताया कि सोमवार शाम तक जुंडला मंडी में धान की कुल आवक 1.73 लाख क्विंटल हो चुकी थी. इसमें से 40 प्रतिशत धान का उठान किया जा चुका है. उठान के मामले में जुंडला मंडी प्रदेश की मंडियों में दूसरे स्थान पर है. नरेश मान ने बताया कि मंडी में 13 राइस मिल पहुंच चुके हैं, जबकि मंगलवार या बुधवार तक पांच और मिल आने की उम्मीद है. मंडी प्रशासन को उम्मीद है कि अतिरिक्त मिलों के आने से धान के उठान में तेजी आएगी.