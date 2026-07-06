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CM धामी के बाद अब उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह ने बनाया रिकॉर्ड, सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राज्यपाल बने

गुरमीत सिंह 15 सितंबर, 2021 को उत्तराखंड के गवर्नर बने थे, उन्होंने सुदर्शन अग्रवाल का रिकॉर्ड तोड़ा है

UTTARAKHAND GOVERNOR GURMIT SINGH
राज्यपाल ने बनाया रिकॉर्ड (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 6, 2026 at 2:58 PM IST

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देहरादून: एक तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पांच साल मुख्यमंत्री रहने का बीजेपी का रिकॉर्ड कायम किया है. 9 जुलाई को वो सबसे ज्यादा दिन तक उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहने का एनडी तिवारी का रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के राज्यपाल ने भी उत्तराखंड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक गवर्नर बने रहने का नया रिकॉर्ड बना दिया है.

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने तोड़ा रिकॉर्ड: 4 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी का सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड कायम किया था. अब उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (रिटायर्ड) ऑफिशियली उत्तराखंड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने वाले गवर्नर बन गए हैं. उन्होंने लगभग 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, जो पहले के गवर्नर सुदर्शन अग्रवाल के नाम था.

अब तक सुदर्शन अग्रवाल के नाम था रिकॉर्ड: अब तक, गवर्नर के तौर पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड सुदर्शन अग्रवाल के नाम था. उन्होंने 1,755 दिन अपने पद पर काम किया था. सुदर्शन ने 8 जनवरी, 2003 को राज्यपाल का पद संभाला था. 28 अक्टूबर, 2007 तक वो इस पद पर रहे थे.

2021 में राज्यपाल बने थे गुरमीत सिंह: लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (रिटायर्ड) ने 15 सितंबर, 2021 को उत्तराखंड के आठवें गवर्नर के तौर पर शपथ ली. रविवार को, उन्होंने राजभवन में अपने ऑफिस में 1,755 दिन पूरे किए थे. सोमवार को, वो ऑफिशियली पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर राज्य के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले गवर्नर बन गए.

सेना की 40 साल की सेवा में मिले कई सम्मान: लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह का जन्म 1 फरवरी 1956 को पंजाब के अमृतसर स्थित जलाल उस्मान में हुआ था. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल कपूरथला से ली. गुरमीत सिंह ने सेना में पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम सम्मानत प्राप्त किए. वो 31 जनवरी 2016 को सेना के उप प्रमुख पद से रिटायर हुए.

गुरमीत सिंह पंजाब के देशभक्त परिवार से हैं: गुरमीत सिंह एक देशभक्त परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता मोहन सिंह ने भारतीय सेना में सेवा की थी. बड़े भाई ने भारतीय वायु सेना में सेवा की थी. गुरमीत सिंह ने कई मौकों पर देश का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने चीन के साथ सीमा मुद्दों के संबंध में कई वार्ताओं में भाग लिया और वार्ता तथा यात्राओं के लिए बीजिंग, शंघाई और चीन के अन्य शहरों का दौरा किया. सियाचिन और अन्य मुद्दों पर बातचीत के लिए उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया. जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में आतंकवाद का मुकाबला करने का व्यापक कार्यकाल रहा.
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