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CM धामी के बाद अब उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह ने बनाया रिकॉर्ड, सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राज्यपाल बने

देहरादून: एक तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पांच साल मुख्यमंत्री रहने का बीजेपी का रिकॉर्ड कायम किया है. 9 जुलाई को वो सबसे ज्यादा दिन तक उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहने का एनडी तिवारी का रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के राज्यपाल ने भी उत्तराखंड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक गवर्नर बने रहने का नया रिकॉर्ड बना दिया है.

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने तोड़ा रिकॉर्ड: 4 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी का सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड कायम किया था. अब उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (रिटायर्ड) ऑफिशियली उत्तराखंड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने वाले गवर्नर बन गए हैं. उन्होंने लगभग 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, जो पहले के गवर्नर सुदर्शन अग्रवाल के नाम था.

अब तक सुदर्शन अग्रवाल के नाम था रिकॉर्ड: अब तक, गवर्नर के तौर पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड सुदर्शन अग्रवाल के नाम था. उन्होंने 1,755 दिन अपने पद पर काम किया था. सुदर्शन ने 8 जनवरी, 2003 को राज्यपाल का पद संभाला था. 28 अक्टूबर, 2007 तक वो इस पद पर रहे थे.