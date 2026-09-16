21 दिन की फरलो काट सुनारिया जेल पहुंचा गुरमीत राम रहीम, कड़ी सुरक्षा के बीच एंट्री, अब तक 17 बार आ चुके जेल से बाहर
21 दिन की फरलो पूरी होने के बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत रामरहीम सिंह भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुनारिया जेल पहुंच गया है.
Published : September 16, 2026 at 8:41 PM IST|
Updated : September 16, 2026 at 8:56 PM IST
रोहतक/सिरसा : 21 दिन की फरलो पूरी होने के बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुनारिया जेल पहुंच गया है.
जेल लौटे राम रहीम : सिरसा के डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय से वे दोपहर करीब 2 बजकर 48 मिनट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुए. इस साल 25 अगस्त को 21 दिन की फरलो मिलने के बाद गुरमीत राम रहीम सुनारिया जेल से बाहर आए थे और सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय पहुंचे थे. अब फरलो की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें वापस सुनारिया जेल जाना पड़ा है. बुधवार शाम 4 बजकर 58 मिनट पर राम रहीम को जेल में दाखिल करवाया गया. फरलो के दौरान वो जेल से बाहर रहा और अब निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद वापस लौट आया है. इस दौरान उनके दर्शन करने के लिए अनुयाइयों का तांता लगा हुआ दिखा. अनुयायियों ने कहा कि बाबा को गलत फंसाया गया है और आज भी हमारे दिल में उनके लिए जगह है.
अदालत ने सुनाई थी सजा : गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को साध्वी यौन शोषण के मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिया था. इसके बाद 28 अगस्त 2017 को अदालत ने उन्हें दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामलों में 10-10 वर्ष की सजा सुनाई थी. दोनों सजाएं लगातार चलने के कारण कुल 20 वर्ष की सजा हुई. दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें रोहतक की सुनारिया जेल में रखा गया और तब से उनकी जेल यात्रा का यह दौर लगातार चर्चा में रहा है. गुरमीत रामरहीम पिछले करीब 9 साल में 17 बार जेल से बाहर आ चुका है. अनुयायियों के मुताबिक, अलग-अलग मौकों पर मिली पैरोल और फरलो के चलते वे लगभग 400 दिन जेल से बाहर रहे हैं.
अब तक 17 बार जेल से बाहर आ चुके राम रहीम : गुरमीत राम रहीम की जेल से बाहर आने की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई. 24 अक्तूबर 2020 को उन्हें पहली बार एक दिन की पैरोल मिली. इसके बाद 21 मई 2021 को वे अपनी बीमार मां से मिलने के लिए करीब 12 घंटे की पैरोल पर जेल से बाहर आए. इसके बाद अस्थायी रिहाई का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता गया और फरवरी 2022 से उनकी फरलो तथा पैरोल की अवधि कई बार बढ़ती रही. फरवरी 2022 में उन्हें 21 दिन की फरलो मिली. इसके बाद जून 2022 में 30 दिन की पैरोल और अक्तूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल मिली. जनवरी 2023 में उन्हें फिर 40 दिन की पैरोल मिली जबकि जुलाई 2023 में 30 दिन के लिए जेल से बाहर आए. नवंबर 2023 में उन्हें 21 दिन की फरलो दी गई. जनवरी 2024 में मिली पैरोल की अवधि 50 दिन रही जो उस समय उनकी लंबी अस्थायी रिहाइयों में से एक थी. अगस्त 2024 में उन्हें 21 दिन की फरलो और अक्तूबर 2024 में 20 दिन की पैरोल मिली. इसके बाद वर्ष 2025 में भी जेल से बाहर आने का सिलसिला जारी रहा. जनवरी 2025 में उन्हें 30 दिन की पैरोल मिली. अप्रैल 2025 में 21 दिन की फरलो और अगस्त 2025 में 40 दिन की पैरोल मिली. वर्ष 2026 की शुरुआत भी अस्थायी रिहाई के साथ हुई. जनवरी 2026 में उन्हें 40 दिन की पैरोल मिली जबकि मई 2026 में 30 दिन की पैरोल पर वे जेल से बाहर आए. अगस्त में उन्हें एक बार फिर 21 दिन की फरलो मिली और 25 अगस्त को वे जेल से बाहर आ गए. इस तरह वर्ष 2020 से अगस्त 2026 तक उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार गुरमीत राम रहीम को कुल 17 बार अस्थायी रूप से जेल से बाहर आने की अनुमति मिली.
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