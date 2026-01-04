ETV Bharat / state

राम रहीम को 15वीं बार मिली पैरोल, डेरा सच्चा सौदा सिरसा में गुजारेगा 40 दिन

रोहतक: सुनारियां जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर सुर्खियों में है. रविवार सुबह उसे 40 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया. ये उसकी 15वीं बार रिहाई है, जो हर बार चर्चा का विषय बनती है. राम रहीम को बलात्कार और हत्या के मामले में सजा सुनाई गई थी, लेकिन उनकी बार-बार पैरोल पर सवाल खड़े हुए हैं.

सिरसा डेरे में रहेगा राम रहीम: पैरोल मिलने के बाद गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा सिरसा में रहेगा. डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के बीच उसकी रिहाई को लेकर उत्साह देखा जाता है. सिरसा डेरा उसके लिए महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जहां वो अपने अनुयायियों से मिलता है.

विवादों से भरा रहा है सफर: गुरमीत राम रहीम की पैरोल का सिलसिला पहले भी विवादों में रहा है. हर बार उसकी रिहाई का समय चुनावों या अन्य बड़े आयोजनों के साथ जोड़ा जाता है. हालांकि, इस बार पैरोल का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है. उसकी रिहाई को लेकर विपक्षी दल अक्सर सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं. फिर भी, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी पैरोल को मंजूरी दी गई.