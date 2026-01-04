राम रहीम को 15वीं बार मिली पैरोल, डेरा सच्चा सौदा सिरसा में गुजारेगा 40 दिन

ETV Bharat / state

Gurmeet Ram Rahim Parole: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली है. 40 दिन राम रहीम सिरसा डेरा में रहेगा.

Published : January 4, 2026 at 10:38 AM IST

रोहतक: सुनारियां जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर सुर्खियों में है. रविवार सुबह उसे 40 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया. ये उसकी 15वीं बार रिहाई है, जो हर बार चर्चा का विषय बनती है. राम रहीम को बलात्कार और हत्या के मामले में सजा सुनाई गई थी, लेकिन उनकी बार-बार पैरोल पर सवाल खड़े हुए हैं.

सिरसा डेरे में रहेगा राम रहीम: पैरोल मिलने के बाद गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा सिरसा में रहेगा. डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के बीच उसकी रिहाई को लेकर उत्साह देखा जाता है. सिरसा डेरा उसके लिए महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जहां वो अपने अनुयायियों से मिलता है.

विवादों से भरा रहा है सफर: गुरमीत राम रहीम की पैरोल का सिलसिला पहले भी विवादों में रहा है. हर बार उसकी रिहाई का समय चुनावों या अन्य बड़े आयोजनों के साथ जोड़ा जाता है. हालांकि, इस बार पैरोल का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है. उसकी रिहाई को लेकर विपक्षी दल अक्सर सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं. फिर भी, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी पैरोल को मंजूरी दी गई.

अनुयायियों में उत्साह, आलोचकों में नाराजगी: राम रहीम की रिहाई से उसके अनुयायी खुश हैं, लेकिन कई लोग इसे लेकर नाराजगी जता रहे हैं. सोशल मीडिया पर उसकी पैरोल को लेकर बहस छिड़ी हुई है. कुछ लोग इसे कानून का दुरुपयोग मानते हैं, जबकि डेरा समर्थक इसे उनके गुरु की वापसी के रूप में देखते हैं. यह पैरोल 40 दिनों तक चलेगी, जिस दौरान राम रहीम सिरसा में रहेगा.

कब-कब जेल से बाहर आया राम रहीम? गुरमीत राम रहीम को अक्टूबर 2020 से लेकर अगस्त 2025 तक कई बार अस्थायी रिहाई मिली. नीचे उनकी प्रमुख पैरोल और फरलो की सूची दी गई है:

  • अक्टूबर 2020: 1 दिन की पैरोल, मेडिकल जांच के लिए
  • मई 2021: 12 घंटे की पैरोल, अपनी बीमार मां से मिलने के लिए
  • फरवरी 2022: 21 दिन की फरलो, गुरुग्राम में परिवार से मिलने के लिए। यह पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले थी
  • जून 2022: 30 दिन की पैरोल, हरियाणा नगर निगम चुनाव से पहले
  • अक्टूबर 2022: 40 दिन की पैरोल, हरियाणा पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव से पहले
  • जनवरी 2023: 40 दिन की पैरोल
  • जुलाई 2023: 30 दिन की पैरोल, हरियाणा पंचायत चुनाव से पहले
  • नवंबर 2023: 29 दिन की पैरोल, राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले
  • जनवरी 2024: 30 दिन की पैरोल, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले
  • अप्रैल 2024: 21 दिन की फरलो
  • अगस्त 2024: 21 दिन की फरलो, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बाद
  • जनवरी 2025: 30 दिन की पैरोल, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले
  • अप्रैल 2025: 21 दिन की फरलो, डेरा सच्चा सौदा के स्थापना माह के दौरान
  • अगस्त 2025: 40 दिन की पैरोल, सिरसा डेरे पहुंचा
  • जनवरी 2026: 40 दिन की पैरोल, सिरसा डेरा में रहेगा

