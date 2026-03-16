Letter on Reservation : गुर्जर नेता बैंसला का सीएम को पत्र, टीएसपी क्षेत्र में MBC-OBC-EWS आरक्षण लागू करें
विजय बैंसला ने तर्क दिया कि यह असमानता सिर्फ टीएसपी क्षेत्र में जन्म या निवास के आधार पर है, जो संविधान का उल्लंघन है.
Published : March 16, 2026 at 6:52 PM IST
जयपुर: प्रदेश के टीएसपी क्षेत्र (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद) में रहने वाले विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (MBC and OBC) और आर्थिक रूप से पिछड़े (EWS) वर्ग के युवाओं को नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नहीं मिलने का मामला तूल पकड़ रहा है. इस मामले को लेकर पूर्व में कई आंदोलन हो चुके हैं. अब गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय बैंसला ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है.
इसमें सरकार से जल्द टीएसपी क्षेत्र में इन वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग की. बैंसला ने पत्र में लिखा कि प्रदेश के टीएसपी क्षेत्र में रहने वाले एमबीसी-ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लाखों युवा आज भी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से पूरी तरह वंचित है. गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय बैंसला ने पत्र में लिखा कि टीएसपी में वर्तमान आरक्षण नीति के तहत एसटी को 45% और एससी को 5% आरक्षण मिलता है, जबकि बाकी 50 परसेंट सीटें अनारक्षित रहती हैं.
राजस्थान के गैर टीएसपी क्षेत्र में वर्तमान में एमबीसी को 5% ओबीसी को 21% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिल रहा है. यह असमानता सिर्फ टीएसपी क्षेत्र में जन्म होने अथवा निवास के आधार पर है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (1) 16(1) और 16(2) का स्पष्ट उल्लंघन है. भारत का संविधान राज्य को अपने नागरिकों के साथ क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव का अधिकार नहीं देता है, बल्कि यह निर्धारित करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश,जाति लिंग जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा. बैंसला ने पत्र में लिखा कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे. केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश निवास के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं माना जाएगा.
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एक ही राज्य में दो तरह के नागरिक: बैंसला ने पत्र में लिखा कि टीएसपी की वर्तमान आरक्षण नीति से एक ही राज्य के अंदर दो तरह के नागरिक बन जाते हैं. एक वर्ग जो पूर्ण रूप से संवैधानिक आरक्षण का लाभ ले रहा है, दूसरा जो केवल निवास और जन्म के कारण मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाता है. अगर टीएसपी क्षेत्र को वास्तव में आगे बढ़ाना है तो एसटी-एससी के साथ एमबीसी-ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सभी वर्गों के युवाओं को एक समान अवसर देने होंगे. एसटी के लिए विशेष प्रावधान संवैधानिक है, लेकिन इन्हें अन्य वर्गों के संवैधानिक अधिकार छिनने का आधार नहीं बना सकते हैं. यह कोई प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि संवैधानिक अनिवार्यता है.
सीएम से मांग: बैंसला ने मांग की कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टीएसपी क्षेत्र में सभी भर्तियों में और प्रवेशों में एमबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को गैर टीएसपी क्षेत्र के समान लागू करने के निर्देश जारी करें. यह सुनिश्चित करें कि कोई राजस्थानी नागरिक केवल टीएसपी में रहने के कारण संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं रहे.
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