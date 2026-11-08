लक्ष्मी पूजन से पहले गुर्जर समाज ने पूर्वजों को किया जल–तर्पण, भोग लगा जलचरों को किया अर्पित
लक्ष्मी पूजन से पहले गुर्जर समाज के लोगों तालाब पर एकत्रित हुए और पूर्वजों को भोग लगा भोजन जलचरों को अर्पित किया.
Published : November 8, 2026 at 2:12 PM IST
केकड़ी (अजमेर) : दीपावली के उल्लास और खुशियों के बीच गुर्जर समाज ने रविवार को वर्षों से चली आ रही अपनी अनूठी परंपरा का निर्वहन किया. समाज के लोगों ने लक्ष्मी पूजन से पहले तालाब पर एकत्रित होकर पितरों को जल-तर्पण किया और पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद कर सुख-समृद्धि की कामना की. गुर्जर समाज में दीपावली के दिन जल-तर्पण करने की यह परंपरा विशेष महत्व रखती है. जहां अन्य समाजों में श्राद्ध पक्ष के दौरान धूप-तर्पण कर पितरों को श्रद्धांजलि दी जाती है, वहीं गुर्जर समाज के लोग दीपावली पर तालाब में छांट भरकर अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं.
मोलकिया के पूर्व उपसरपंच शैतान गुर्जर ने बताया कि दीपावली की खुशियां मनाने से पहले समाज के लोग सामूहिक रूप से तालाब के किनारे एकत्रित होते हैं. इसके लिए एक दिन पहले ही अनुष्ठान की तैयारियां पूरी कर ली जाती हैं. दीपावली के दिन सुबह से छांट भरने तक समाज के लोग व्रत रखते हैं. सुबह करीब 11 बजे तक विभिन्न परिवारों के लोग पारंपरिक वेशभूषा में तालाब के किनारे पहुंचते हैं. अपने साथ थालियों में फुलके, खीर और अन्य पारंपरिक व्यंजन लेकर आते हैं. विधि-विधान से पितरों को भोग अर्पित कर उनका स्मरण किया जाता है. इस दौरान आंधी-झाड़ा की बेल लेकर लंबी कतार में खड़े होकर जल-तर्पण किया जाता है. इसके बाद भोजन जलचरों के लिए जल में अर्पित कर दिया जाता है. समाज के लोग इस अनुष्ठान के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं.
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नवजात बच्चों का स्वागत कर बांटते हैं गुड़ : इस परंपरा की एक विशेष बात यह भी है कि इसमें पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के साथ परिवार में जन्मे नवजात बच्चों का स्वागत भी किया जाता है. समाज के मदन गुर्जर ने बताया कि जिस तालाब से छांट भरी जाती है, वहां का पवित्र जल घर लाकर छांटा जाता है. अनुष्ठान में नवजात बच्चों को भी शामिल किया जाता है. इस दौरान उनका एक हाथ बैल पर रखवाया जाता है, जिसे समृद्धि और पारंपरिक संस्कारों से जोड़कर देखा जाता है. नवजात के आगमन की खुशी में समाज के लोग एक-दूसरे को गुड़ बांटकर खुशियां साझा करते हैं.