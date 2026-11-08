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लक्ष्मी पूजन से पहले गुर्जर समाज ने पूर्वजों को किया जल–तर्पण, भोग लगा जलचरों को किया अर्पित

पितरों को जल–तर्पण करते लोग ( ETV Bharat Kekri )

केकड़ी (अजमेर) : दीपावली के उल्लास और खुशियों के बीच गुर्जर समाज ने रविवार को वर्षों से चली आ रही अपनी अनूठी परंपरा का निर्वहन किया. समाज के लोगों ने लक्ष्मी पूजन से पहले तालाब पर एकत्रित होकर पितरों को जल-तर्पण किया और पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद कर सुख-समृद्धि की कामना की. गुर्जर समाज में दीपावली के दिन जल-तर्पण करने की यह परंपरा विशेष महत्व रखती है. जहां अन्य समाजों में श्राद्ध पक्ष के दौरान धूप-तर्पण कर पितरों को श्रद्धांजलि दी जाती है, वहीं गुर्जर समाज के लोग दीपावली पर तालाब में छांट भरकर अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं.