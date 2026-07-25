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जगन गुर्जर हत्याकांड: भरतपुर में प्रहलाद खटाना बोले - न्याय नहीं मिला तो होगा बड़ा आंदोलन

सीबीआई जांच की मांग: उन्होंने कहा कि समाज मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार न्यायिक जांच का हवाला देकर मामला टाल रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि अब तक न्यायिक जांच में क्या प्रगति हुई और जनता को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही.

पीएम रिपोर्ट करें सार्वजनिक: उन्होंने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट इस मामले में संज्ञान लेकर सरकार से जवाब मांग चुका, लेकिन अब तक सरकार से स्पष्ट जवाब नहीं आया. उनका आरोप था कि देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या होने के बावजूद किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं की गई. 29 जून को हुई हत्या के बाद आज तक मृतक के परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी कौनसी वजह है कि एक माह बाद भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सवाल किया कि यदि सरकार इस घटना में शामिल नहीं है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक करे और परिवार को उपलब्ध कराए.

गुर्जर समाज के नेता प्रहलाद खटाना ने कहा कि जगन गुर्जर की हत्या के बाद समाज के प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच लिखित समझौता हुआ था. समझौते की सरकार ने केवल दो मांगें पूरी कीं. पहली, जगन गुर्जर के अंतिम संस्कार में उसके तीनों भाइयों को शामिल होने की अनुमति दी और दूसरी पप्पू गुर्जर का जेल स्थानांतरण कर दिया. इसके लिए सरकार और प्रशासन का धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि बाकी प्रमुख मांगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

भरतपुर: अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या के मामले को लेकर गुर्जर समाज के नेता प्रहलाद खटाना ने शनिवार को भरतपुर में राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि हत्या को करीब एक माह होने वाला है, लेकिन अब तक न पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिजनों को सौंपी और न ही न्यायिक जांच की प्रगति सार्वजनिक की गई. यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो समाज के साथ मिलकर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा.

एसएचओ की पोस्टिंग पर उठाए सवाल: प्रहलाद खटाना ने बाड़ी थाने के तत्कालीन एसएचओ देवेंद्र शर्मा की पोस्टिंग को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जगन गुर्जर प्रकरण के बाद संबंधित अधिकारी को लाइन हाजिर किया था, लेकिन मात्र 12 दिन बाद धौलपुर के निहालगंज थाने का प्रभारी बना दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला किसके दबाव में लिया, इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि इस अधिकारी के स्थानांतरण के आदेश सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी हुए. उन्होंने पूछा कि ऐसा कौनसा प्रभावशाली नेता था, जिसके कहने पर यह निर्णय लिया गया.

समाजों को लड़ाने की कोशिश: खटाना ने कहा कि पूरे मामले को जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई किसी समाज से नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारी और न्याय की मांग को लेकर है. उन्होंने अपील की कि गुर्जर समाज की किसी भी समाज से कोई लड़ाई नहीं है और उन्हें आपसी सौहार्द बनाए रखना चाहिए. सरकार पहले गुर्जरों और मीणा समाज के बीच विवाद पैदा करने का प्रयास कर चुकी है.अब गुर्जर एवं ब्राह्मण समाज के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है.

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जांच अधिकारी बदलने की मांग: खटाना ने मांग की कि मामले की न्यायिक जांच धौलपुर के किसी अधिकारी से न कराई जाए. उन्होंने कहा कि वर्तमान जांच अधिकारी को हटाकर किसी अन्य जिले, जैसे सवाई माधोपुर के वरिष्ठ अधिकारी या किसी निष्पक्ष अधिकारी को जांच सौंपी जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है.

थाने की सात दिन की रिकॉर्डिंग मांगी: प्रहलाद खटाना ने कहा कि जगन गुर्जर को बाड़ी थाने में सात दिन तक रखा गया था. उन्होंने मांग की कि उस अवधि की थाने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और समूचा रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि गुर्जर समाज जगन गुर्जर के आपराधिक इतिहास का समर्थन नहीं करता, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे सजा अदालत और कानून के तहत मिलनी चाहिए, न कि जेल के भीतर हत्या करके. खटाना ने बाड़ी के पूर्व विधायक गिर्राज मलिंगा से सवाल किया कि उन्होंने अब तक जगन गुर्जर हत्याकांड पर कोई सार्वजनिक बयान क्यों नहीं दिया. उन्होंने उनसे इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की अपील की.

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बड़े आंदोलन की चेतावनी: खटाना ने कहा कि यदि जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित नहीं की गई तो समाज बड़ा आंदोलन करेगा. पहले भरतपुर रेंज की आईजी से मुलाकात की जाएगी और इसके बाद समाज के लोगों से चर्चा कर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि आवश्यकता पड़ने पर जयपुर कूच, भरतपुर बंद या अन्य बड़े आंदोलन किए जाएंगे. यह केवल गुर्जर समाज का नहीं बल्कि न्याय और कानून के शासन का मुद्दा है. प्रदेशभर के लोगों को इसके लिए एकजुट किया जाएगा.

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