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पन्नाधाय को लेकर नई बहस: सरकारी पुस्तक में बताया 'राजपूत', गुर्जर समाज ने जताया विरोध

गुर्जर समाज सेवा समिति के बैनर तले उदयपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए समाज के प्रतिनिधि जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे. जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अनुपस्थिति में प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम (गिर्वा) अवुल साईकृष्णा को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2022 में प्रकाशित पुस्तक के आठवें संस्करण के पृष्ठ संख्या 8 पर पन्नाधाय को 'खीची राजपूत वंश की क्षत्राणी' बताया गया है, जबकि समाज का दावा है कि यह ऐतिहासिक अभिलेखों और उपलब्ध प्रमाणों से मेल नहीं खाता.

उदयपुर: मेवाड़ के इतिहास की प्रमुख हस्ती पन्नाधाय की जातीय पहचान को लेकर उदयपुर में नया विवाद सामने आया है. भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'भारत के नारी रत्न' में पन्नाधाय को राजपूत बताया गया है, जबकि गुर्जर समाज का दावा है कि वह गुर्जर थी. इस संबंध में गुर्जर समाज सेवा समिति ने पुस्तक सामग्री पर आपत्ति जताते हुए इसे ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत बताया है. समाज ने पुस्तक में संशोधन की मांग करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा है.

समिति के अध्यक्ष नारायण लाल गुर्जर ने कहा कि पुस्तक में प्रकाशित जानकारी इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है. उनका कहना है कि यदि सरकारी प्रकाशन में इस प्रकार की त्रुटियां रहेंगी तो आने वाली पीढ़ियों तक गलत जानकारी पहुंचेगी. प्रमाणिक दस्तावेजों के आधार पर पुस्तक में तत्काल संशोधन किया जाना चाहिए. समिति की प्रतिनिधि कामिनी गुर्जर सहित अन्य पदाधिकारियों ने ज्ञापन के साथ कई ऐतिहासिक प्रमाण भी प्रशासन को सौंपे. इनमें राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित राजसमंद के कमेरी स्थित पन्नाधाय पैनोरमा, चित्तौड़गढ़ के पाण्डोली स्थित पन्नाधाय पैनोरमा और उदयपुर के गोवर्धन विलास स्थित पन्नाधाय दीर्घा एवं प्रतिमा स्थल का उल्लेख किया गया है. समाज का कहना है कि इन सरकारी स्थलों पर अंकित जानकारी उनके दावे का समर्थन करती है. इसके अलावा इतिहासकार उदयलाल धाभाई के ऐतिहासिक संदर्भों का भी हवाला दिया गया है.

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समिति के संरक्षक देवनारायण धाभाई ने बताया कि समाज के हेमंत धाभाई और रवि धाभाई ने पुस्तक का अध्ययन करते समय इस तथ्य पर ध्यान दिया, जिसके बाद समाज स्तर पर चर्चा हुई और मामले को प्रशासन के समक्ष उठाने का निर्णय लिया गया. ज्ञापन सौंपने के दौरान उपाध्यक्ष हरीश धाभाई, कोषाध्यक्ष रामचंद्र धाभाई, संरक्षक देवनारायण धाभाई सहित बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे. समिति ने चेतावनी दी है कि यदि पुस्तक में संशोधन नहीं किया गया तो समाज व्यापक स्तर पर आंदोलन शुरू करेगा.