गिरने की कगार पर लातेहार की पुलिया! कई गांवों का मुख्यालय से कट सकता है संपर्क
लातेहार के गुरगु-ओरवाई पथ की पुलिया काफी जर्जर स्थिति में पहुंच गई है. यह पुलिया कई गांवों को जोड़ती है.
Published : September 11, 2026 at 11:35 AM IST
लातेहार: जिला मुख्यालय को लगभग आधा दर्जन गांव से जोड़ने वाली गुरगु-ओरवाई पथ की पुलिया काफी जर्जर और खतरनाक हो गई है. लातेहार सदर प्रखंड के दो पंचायत को आपस में जोड़ने वाली यह पुलिया लगभग आधा दर्जन गांवों को प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से जोड़ती है.
दरअसल, लातेहार जिले में इस साल लगातार मूसलाधार बारिश हुई. बताया जाता है कि भारी बारिश के कारण लातेहार सदर प्रखंड के गुरगु गांव में स्थित एक बांध टूट जाने के कारण नदी की धार इतनी तेज हो गई थी कि पुलिया के नीचे बना फाउंडेशन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
पुलिया का मुख्य खंभा भी नीचे से मिट्टी कटने के कारण काफी कमजोर हो गया. अब स्थिति ऐसी हो गई है कि पुलिया पर आवागमन भी खतरनाक होता जा रहा है. ग्रामीण बताते हैं कि यदि अगली बार कभी जोरदार बारिश हुई और नदी में बाढ़ आई तो संभावना है कि पुलिया चलने लायक भी न बचे.
प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से जोड़ती है यह पुलिया
ग्रामीणों ने बताया कि यह पुलिया इस इलाके के लिए काफी महत्वपूर्ण है. दो पंचायत तरवाडीह और बेंदी को जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण पुलिया लगभग आधा दर्जन गांवों को जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय से जोड़ती है. लातेहार सदर प्रखंड के ओरवाई, छतरीटांड़, भोकाखाड़ आदि गांव के सैकड़ों लोगों का आवागमन इसी रास्ते से होता है.
स्थानीय निवासी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पंकज तिवारी ने बताया कि भारी बाढ़ के कारण पुलिया के नीचे की मिट्टी का कटाव हो गया. उन्होंने कहा कि पुलिया काफी पुरानी है. वर्तमान स्थिति में पुलिया काफी खतरनाक हो गई है यदि इस पर तत्काल पहल नहीं की गई तो पुलिया ध्वस्त भी हो सकती है.
वहीं, स्थानीय निवासी और लातेहार प्रखंड के उप प्रमुख राजकुमार प्रसाद ने कहा बांध टूटने के कारण पुलिया के नीचे भारी कटाव हो गया है. उन्होंने कहा कि यह पुलिया दो पंचायत को जोड़ती है. साथ ही कई गांवों को लातेहार प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से भी जोड़ती है. यदि समय रहते पुलिया को सुरक्षित नहीं किया गया तो यहां के लोगों को भारी परेशानी होगी.
जांच के बाद होगी आवश्यक कार्रवाई- उप विकास आयुक्त
इस संबंध में लातेहार के उप विकास आयुक्त सैयद रियाज अहमद ने इस मामले में सकारात्मक पहल करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच करवाने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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