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गिरने की कगार पर लातेहार की पुलिया! कई गांवों का मुख्यालय से कट सकता है संपर्क

लातेहार: जिला मुख्यालय को लगभग आधा दर्जन गांव से जोड़ने वाली गुरगु-ओरवाई पथ की पुलिया काफी जर्जर और खतरनाक हो गई है. लातेहार सदर प्रखंड के दो पंचायत को आपस में जोड़ने वाली यह पुलिया लगभग आधा दर्जन गांवों को प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से जोड़ती है.

दरअसल, लातेहार जिले में इस साल लगातार मूसलाधार बारिश हुई. बताया जाता है कि भारी बारिश के कारण लातेहार सदर प्रखंड के गुरगु गांव में स्थित एक बांध टूट जाने के कारण नदी की धार इतनी तेज हो गई थी कि पुलिया के नीचे बना फाउंडेशन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

जर्जर स्थिति में गुरगु-ओरवाई पथ की पुलिया (Etv Bharat)

पुलिया का मुख्य खंभा भी नीचे से मिट्टी कटने के कारण काफी कमजोर हो गया. अब स्थिति ऐसी हो गई है कि पुलिया पर आवागमन भी खतरनाक होता जा रहा है. ग्रामीण बताते हैं कि यदि अगली बार कभी जोरदार बारिश हुई और नदी में बाढ़ आई तो संभावना है कि पुलिया चलने लायक भी न बचे.

प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से जोड़ती है यह पुलिया

ग्रामीणों ने बताया कि यह पुलिया इस इलाके के लिए काफी महत्वपूर्ण है. दो पंचायत तरवाडीह और बेंदी को जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण पुलिया लगभग आधा दर्जन गांवों को जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय से जोड़ती है. लातेहार सदर प्रखंड के ओरवाई, छतरीटांड़, भोकाखाड़ आदि गांव के सैकड़ों लोगों का आवागमन इसी रास्ते से होता है.