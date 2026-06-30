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क्या गुरुग्राम में अब नहीं लेगा जाम? ट्रैफिक पुलिस ने बदला सिस्टम

दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर लगने वाले जाम को कम करने के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस का बड़ा कदम. ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद.

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gurgaon traffic plan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 30, 2026 at 9:38 AM IST

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गुरुग्राम: दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NH-48) पर हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं. खासकर गुरुग्राम के शंकर चौक, साइबर हब और उद्योग विहार के आसपास सुबह और शाम के समय भारी ट्रैफिक दबाव रहता है. इस वजह से वाहन चालकों को लंबे समय तक जाम में फंसना पड़ता है. अब इस समस्या को कम करने के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने नया ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान लागू किया है.

इन रूटों के लिए तैयार किया गया नया प्लान: एसीपी ट्रैफिक सत्यपाल यादव के अनुसार, दिल्ली से जयपुर जाने वाले, साइबर हब से दिल्ली की ओर जाने वाले और उद्योग विहार से दिल्ली जाने वाले वाहनों के लिए नए रूट मैप तैयार किए गए हैं. इन रूटों के जरिए ट्रैफिक को अलग-अलग दिशाओं में व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि एक ही स्थान पर वाहनों का दबाव कम हो और सफर पहले के मुकाबले आसान हो सके.

क्या गुरुग्राम में अब नहीं लेगा जाम? ट्रैफिक पुलिस ने बदला सिस्टम (ETV Bharat)

बंद पड़े डायवर्जन भी दोबारा खोले गए: ट्रैफिक पुलिस ने केवल नए रूट ही लागू नहीं किए हैं, बल्कि लंबे समय से बंद पड़े कई डायवर्जन भी दोबारा खोल दिए हैं. विभाग का मानना है कि इन डायवर्जन के खुलने से वाहनों को वैकल्पिक रास्ते मिलेंगे और NH-48 पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा. इससे शंकर चौक और आसपास के इलाकों में भी जाम की समस्या घटने की उम्मीद है.

वाहन चालकों को मिल सकती है बड़ी राहत: ट्रैफिक विभाग का कहना है कि नए प्लान का उद्देश्य केवल जाम कम करना नहीं, बल्कि दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर सफर को अधिक सुगम बनाना भी है. यदि वाहन चालक तय किए गए नए रूट का पालन करते हैं, तो व्यस्त समय में भी ट्रैफिक की रफ्तार बेहतर रह सकती है और रोजाना लगने वाले लंबे जाम से काफी हद तक राहत मिल सकती है.

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