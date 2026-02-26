ETV Bharat / state

गुरुग्राम में एकतरफा प्यार में युवक ने डीएलएफ बिल्डिंग को बम से उड़ाने की दी धमकी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

डीएलएफ बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी ( Etv Bharat )

गुरुग्राम: गुरुग्राम में एक युवक ने डीएलएफ की एक प्रमुख बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी दी. इससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. आरोपी युवक का नाम अनिकेत पॉल है, उसकी उम्र 29 साल है और वो कोलकाता का रहने वाला है. वह गुरुग्राम में किराए के फ्लैट में रहता है और एक प्राइवेट कंपनी में लीगल मामलों को देखता है. ईमेल के जरिए दी धमकी: इस बारे में डीएलएफ एसीपी विकास कौशिक ने बताया कि, "अनिकेत पॉल ने 24 फरवरी 2026 को सुबह 9:15 बजे अपनी कंपनी के ईमेल सिस्टम के माध्यम से धमकी भेजी. इस धमकी का मकसद एक युवती के इंटरव्यू को रोकना था, जिससे वह लंबे समय से एकतरफा प्यार करता था. उसने यह सोचकर धमकी दी कि युवती उसकी मदद के लिए उससे संपर्क करेगी." एकतरफा प्यार में युवक ने डीएलएफ बिल्डिंग को बम से उड़ाने की दी धमकी, (Etv Bharat)