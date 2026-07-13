मानवता की सेवा का महासंकल्प: जरूरतमंदों की मदद और सेवा को विस्तार देने एक मंच पर आए एनसीआर के गुरुद्वारे
ये पहल आने वाले समय में न केवल सिख समाज के भीतर आंतरिक सुधार लाएगी, बल्कि सर्व-समाज के लिए सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरेगी.
Published : July 13, 2026 at 12:55 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के धार्मिक व सामाजिक इतिहास में एक अभूतपूर्व अध्याय जुड़ गया है. दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अनूठी पहल पर दिल्ली के बाहर एनसीआर (उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जिलों) में फैले सैकड़ों गुरुद्वारों को एक साझा मंच पर लाने के लिए 'एनसीआर गुरुद्वारा फेडरेशन' का गठन किया गया है.
इस ऐतिहासिक कदम पर फेडरेशन के नवनियुक्त कन्वीनर डॉ. गुरप्रीत सिंह रम्मी को सर्वसम्मति से इस बड़े मिशन की बागडोर सौंपी गई है. शनिवार को दिल्ली के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित एक भव्य व महत्वपूर्ण बैठक में इस फेडरेशन की नींव को मजबूती दी गई. इसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान, पदाधिकारी, सेक्रेटरी, समिति सदस्यों के साथ-साथ यूपी-हरियाणा एनसीआर के 250 से 300 गुरुद्वारों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम को सफल बनाने में जसबीर सिंह रेखी, शमशेर बाल, मनवीर सिंह भाटिया, एस.पी. सिंह विंडसर, सरनजीत आनंद और गगन अरोड़ा जैसे प्रमुख समाजसेवियों ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया.
फेडरेशन का विज़न, क्यों पड़ी इसकी जरूरत: दिल्ली-एनसीआर में लगभग 250 से 300 गुरुद्वारे सक्रिय हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा केंद्रीय मंच नहीं था, जो दिल्ली के बाहर के इन गुरुद्वारों की समस्याओं व उनके उत्थान के लिए सामूहिक रूप से आवाज उठा सके. डॉ. गुरप्रीत सिंह रम्मी ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि एनसीआर के इतिहास में यह पहली बार हुआ है, जब सभी गुरुद्वारे मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं. दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से मुझे सभी को एकजुट कर उनके कार्यक्षेत्र को बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह फेडरेशन गुरुद्वारों व सिख समुदाय की जमीनी समस्याओं को सुनेगा और उनका स्थाई समाधान करेगा.
फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य आने वाले समय में एनसीआर के सभी छोटे-बड़े गुरुद्वारों को जोड़कर एक मजबूत नेटवर्क बनाना है, जिससे सिख समाज की आवाज को न सिर्फ स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके. इन 4 प्रमुख स्तंभों पर काम करेगी फेडरेशन सिख कौम व आम जनता की भलाई के लिए फेडरेशन ने चार मुख्य क्षेत्रों को चिन्हित किया है, जिन पर तुरंत काम शुरू कर दिया गया है.
शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति: 'शिक्षा लंगर' व कम फीस वाले स्कूल:
आमतौर पर सिख समाज के स्कूलों और कॉलेजों (जैसे खालसा कॉलेज) में दिल्ली के बच्चों को प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन अब इस फेडरेशन के माध्यम से एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया जा रहा है. अब एनसीआर (गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि) के बच्चों को भी दिल्ली के प्रतिष्ठित सिख कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी. चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो के माध्यम से एनसीआर से दिल्ली आना-जाना बेहद सुगम है, इसलिए इस फैसले से हजारों छात्रों का भविष्य संवरेगा.
इंदिरापुरम गुरुद्वारा की तरफ से इंदिरापुरम क्षेत्र में एक विशेष स्कूल खोलने की तैयारी है. इसकी मासिक फीस मात्र 500 से 1,000 रुपये होगी. यह स्कूल सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की तर्ज पर आधुनिक और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करेगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी बेहतरीन शिक्षा पा सकें. इसे 'शिक्षा लंगर' का नाम दिया गया है.
पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों के वीज़ा की समस्या का हल:
सिख समुदाय के लिए 1947 के बंटवारे में बिछड़े पवित्र धार्मिक स्थलों जैसे ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब के दर्शन करना जीवन की सबसे बड़ी इच्छा होती है. साल में दो बार जाने वाले जत्थों के लिए उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं को वीज़ा लगवाने के लिए लखनऊ जाना पड़ता था. दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग 600 किलोमीटर है, जिससे लोगों का काफी समय, पैसा और भाग-दौड़ खराब होती थी. कई बार बुजुर्ग श्रद्धालु इस वजह से यात्रा से वंचित रह जाते थे. गुरप्रीत ने बताया कि अब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिम्मेदारी ली है कि एनसीआर और यूपी के श्रद्धालुओं के वीज़ा का काम दिल्ली में ही प्रोसेस किया जाएगा. इससे लोगों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और बेहद आसानी से वीज़ा मिल जाएगा.
मेडिकल लंगर और बुनियादी ढांचा:
लंगर की परंपरा को सिर्फ भोजन तक सीमित न रखकर, फेडरेशन इसे 'मेडिकल लंगर' के रूप में विस्तार दे रही है. एनसीआर के ऐसे गुरुद्वारे जहां स्वास्थ्य सुविधाओं या बड़े स्तर पर लंगर के इंतजामों की कमी है, वहां पर फेडरेशन संसाधन मुहैया कराएगी. डिस्पेंसरी, डायलिसिस केंद्र और सस्ती दवाइयों की व्यवस्था को हर गुरुद्वारे तक पहुंचाने का लक्ष्य है.
स्टाफ और कीर्तनकारों का कल्याण:
सिख पंथ में कीर्तन करने वाले रागी जत्थों, ग्रंथी सिंहों व गुरुद्वारा स्टाफ को अक्सर कई व्यावहारिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. फेडरेशन इन सभी सेवादारों की समस्याओं को दूर करने और उन्हें एक बेहतर जीवन स्तर देने के लिए एक विशेष वेलफेयर फंड और नीति तैयार कर रही है.
'एनसीआर गुरुद्वारा फेडरेशन' महज एक संगठन नहीं, बल्कि सहयोग, समन्वय और कौम की एकता का एक जीवंत प्रतीक बनने जा रहा है. डॉ. गुरप्रीत के अनुसार बहुत जल्द एनसीआर के प्रत्येक शहर से स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल कर एक मजबूत कोर कमेटी का गठन किया जाएगा. ये पहल आने वाले समय में न केवल सिख समाज के भीतर आंतरिक सुधार लाएगी, बल्कि मानवता की सेवा के गुरु वाक्य को चरितार्थ करते हुए सर्व-समाज के लिए शिक्षा, चिकित्सा व सहायता का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरेगी.
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