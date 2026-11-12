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बेटे के सामने मां पर तानी पिस्तौल, फिर थाने तक किया पीछा, पंजाब के व्यक्ति का पुलिस चौकी में हाईवोल्टेज हंगामा

कसौली थाना पुलिस ने आरोपी को दबोचा ( @SolanPolice )

कसौली: हिमाचल के सोलन जिले के कसौली के कुठाड़ में पंजाब के गुरदासपुर निवासी ने एक घर मे घुसकर महिला और बेटे पर पिस्तौल तान दी. इसके बाद पुलिस चौकी में भी आरोपी ने खूब हंगामा किया. हाईवोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा. पुलिस ने मामला दर्ज कर पिस्तौल बरामदगी के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया है.

पंजाब से आए युवक ने महिला और बेटे पर तानी पिस्तौल