बेटे के सामने मां पर तानी पिस्तौल, फिर थाने तक किया पीछा, पंजाब के व्यक्ति का पुलिस चौकी में हाईवोल्टेज हंगामा
आरोपी अचानक घुसकर महिला और बेटे को जान से मारने और खुद आत्महत्या करने की घमकी देने लगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 2:06 PM IST
कसौली: हिमाचल के सोलन जिले के कसौली के कुठाड़ में पंजाब के गुरदासपुर निवासी ने एक घर मे घुसकर महिला और बेटे पर पिस्तौल तान दी. इसके बाद पुलिस चौकी में भी आरोपी ने खूब हंगामा किया. हाईवोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा. पुलिस ने मामला दर्ज कर पिस्तौल बरामदगी के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया है.
पंजाब से आए युवक ने महिला और बेटे पर तानी पिस्तौल
ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि कसौली के बंगोआ गांव की है. जहां एक महिला अपने घर में बेटे के साथ बैठी थी. तभी दरवाजा खोलकर गुरदासपुर का 37 साल का नरेंद्र कुमार घर के अंदर घुस आया. आते ही उसने जेब से पिस्तौल निकाली और सीधे महिला की तरफ तान दी. बेटा सामने खड़ा कांप रहा था, मां सहमी हुई थी. आरोपी चिल्ला रहा था "जान से मार दूंगा... नहीं तो खुद को गोली मार लूंगा." पूरा मामला क्या है आरोपी महिला के घर में क्यों घुसा पुलिस तहकीकात में जुटी है.
एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया कि, "इस संबंध में थाना कसौली में एफआईआर संख्या 86/2026, दिनांक 11-11-2026 अंतर्गत धारा 333, 351(3) बीएनएस तथा 27/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को दिनांक 11-11-2026 को गिरफ्तार कर उसकी मोटरसाइकिल और पिस्तौल जब्त की गई है. आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है. उसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है और मामले का अन्वेषण जारी है."
महिला ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और पुलिस में शिकायत के लिए निकली, लेकिन आरोपी ने पीछा नहीं छोड़ा. शाम करीब 5 बजे वह दोबारा पहुंचा और फिर महिला का पीछा करते-करते पुलिस चौकी कुठाड़ तक आ गया. चौकी में भी उसका ड्रामा जारी रहा. वह बार-बार पिस्तौल निकालकर खुद को गोली मारने की धमकी दे रहा था. हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि बात एसपी सोलन तक पहुंच गई.
फिर शुरू हुआ असली फिल्मी ऑपरेशन
एसपी सोलन के निर्देशों पर SHO कसौली घनश्याम शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. SHO ने आरोपी को बड़े प्यार से समझाया, बातचीत से माहौल को शांत किया. आरोपी जैसे ही बाइक पर बैठने के लिए जाने लगा, उसने पिस्तौल को पैंट में फंसाया. तब मौका देखते ही SHO ने मुस्कुराते हुए कहा "चलो, हाथ तो मिलाओ.'' जैसे ही आरोपी हाथ मिलाने के लिए आगे आया, पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया.
ये ड्रामा रात ठीक 12 बजे तक चला, तब जाकर कहीं पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लिया. उसके कब्जे से पांच कारतूस से भरी पिस्तौल बरामद की गई. पूछताछ में पता चला कि पिस्तौल का कोई लाइसेंस ही नहीं था. न कोई कागज, न कोई परमिशन.
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