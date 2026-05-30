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गुप्तकाशी विश्वनाथ पुजारी नियुक्ति पर छिड़ा घमासान, अब ईश्वर लिंग ने लगाए गंभीर आरोप, जानिए क्या कहा

देहरादून: केदारनाथ अधिष्ठान के मंदिर गुप्तकाशी विश्वनाथ में हाल ही में नियुक्त पुजारी की नियुक्ति को लेकर केदारनाथ के मुख्य रावल भीमाशंकर लिंग ने सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने परंपरा और धार्मिक मान्यताओं के उल्लंघन का हवाला देते हुए इस प्रक्रिया को गलत बताया. उन्होंने बदरी-केदार मंदिर समिति (BKTC) से इस नियुक्ति को रद्द करने की मांग की है. वहीं, अब दूसरी तरफ से गुप्तकाशी विश्वनाथ में मुख्य पुजारी ने मंदिर समिति के सामने अपना पक्ष रखा है.

गुप्तकाशी विश्वनाथ में पुजारी नियुक्ति विवाद में दूसरा पक्ष: गुप्तकाशी विश्वनाथ में BKTC द्वारा नियुक्त किए गए पुजारी ईश्वर लिंग ने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के मुख्य कार्याधिकारी को पत्र भेजते हुए अपना पक्ष रखा है. उन्होंने कहा उनकी विधिवत नियुक्ति के बावजूद कुछ लोगों द्वारा उनकी नियुक्ति को निरस्त कराने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने इसे न केवल उनके कार्मिक अधिकारों का हनन बताया है, बल्कि मंदिर परंपराओं और नियमों के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है.

ईश्वर लिंग द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार, केदारनाथ अधिष्ठान में खाली चल रहे पुजारी पद पर उनकी नियुक्ति 25 मई 2026 को की गई थी. इसके बाद उन्होंने 26 मई को ऊखीमठ स्थित मंदिर समिति कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया. 27 मई से गुप्तकाशी मंदिर में पुजारी के रूप में नियमित सेवाएं देना शुरू कर दिया. कार्यभार संभालने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें जानकारी मिली कि उनकी नियुक्ति को रद्द कराने के उद्देश्य से मंदिर समिति को कुछ शिकायतें और पत्र भेजे गए हैं.

केदारनाथ रावल के दीक्षित शिष्य होने का दावा: अपने पत्र में ईश्वर लिंग ने बताया है कि वह पूज्य रावल केदारनाथ श्री श्री श्री 1008 जगद्गुरु भीमाशंकर लिंग शिवाचार्य महास्वामी के दीक्षित शिष्य हैं. 1 मई 2015 को ऊखीमठ मंदिर परिसर में आयोजित एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान रावल केदारनाथ ने उन्हें विधिवत रूप से अपना दीक्षित शिष्य बनाया था. उनका कहना है कि वह वर्षों से मंदिर परंपराओं और धार्मिक व्यवस्थाओं से जुड़े रहे हैं. विभिन्न मंदिरों में सेवाएं देते आए हैं.

ईश्वर लिंग ने पत्र में उल्लेख किया है कि, 12 अक्टूबर 2016 को मंदिर समिति ने उन्हें वीरेश्वर पुजारी के पद पर 9500 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया था. इसके बाद उन्होंने गुप्तकाशी और ऊखीमठ स्थित मंदिरों में विभिन्न अवसरों पर पुजारी के रूप में अपनी सेवाएं दीं. कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने धार्मिक व्यवस्थाओं के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाई थी.