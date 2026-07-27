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गजब! बारिश में ही गुप्तकाशी-जाखधार मोटर मार्ग पर बिछाया गया डामर, अधिकारियों ने दी 'सफाई'

उत्तराखंड में गजब तरीक से सड़क संबंधी काम किया जाता है. यकीन न आए तो गुप्तकाशी-जाखधार मोटर मार्ग पर होता डामरीकरण का हाल देख लीजिए.

Road Asphaltization During Heavy Rain
बारिश में डामरीकरण (फोटो सोर्स- Local Residents)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 27, 2026 at 8:23 PM IST

5 Min Read
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रुद्रप्रयाग: सरकारी धन को कैसे ठिकाने लगाया जाता है, इसका एक नमूना गुप्तकाशी क्षेत्र में देखने को मिला है. जहां तेज बारिश के बीच ही गुप्तकाशी-जाखधार मोटर मार्ग पर डामरीकरण का काम किया गया. जिससे लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. तेज बारिश में सड़क पर डामर बिछाने का कार्य होता देख स्थानीय लोगों में नाराजगी है. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है.

बारिश के बीच किया गया डामरीकरण: जानकारी के मुताबिक, गुप्तकाशी-जाखधार मोटर मार्ग पर सड़क मरम्मत एवं डामरीकरण का काम चल रहा था. इसी दौरान किसी स्थानीय व्यक्ति ने बारिश के बीच सड़क पर डामर बिछाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया. देखते ही देखते यह वीडियो फैल गया और बारिश के बीच ही डामर बिछाने का काम करने को लेकर लोगों का गुस्सा फूट गया. उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

सड़क निर्माण से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में बारिश के दौरान डामरीकरण नहीं किया जाता. गीली सतह पर डामर का उचित बंधन (बॉन्डिंग) नहीं बन पाता, जिससे सड़क की मजबूती प्रभावित हो सकती है और भविष्य में सड़क के उखड़ने, गड्ढे बनने और समय से पहले क्षतिग्रस्त होने की आशंका बढ़ जाती है. हालांकि, किसी विशेष निर्माण की गुणवत्ता का अंतिम आकलन तकनीकी परीक्षण और विभागीय जांच के बाद ही किया जा सकता है.

Road Asphaltization During Heavy Rain
बारिश के बीच डामरीकरण पर उठे सवाल (फोटो सोर्स- Local Residents)

वहीं, बारिश में डामरीकरण का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्था की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों की अनदेखी कर किया जा रहा है, तो यह केवल सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला नहीं है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा से भी सीधा जुड़ा विषय है.

Road Asphaltization During Heavy Rain
गुप्तकाशी-जाखधार मोटर मार्ग पर बारिश में काम (फोटो सोर्स- Local Residents)

सामाजिक कार्यकर्ता त्रिभुवन चौहान ने उठाए सवाल: लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को दुर्घटना और खराब सड़कों के रूप में भुगतना पड़ता है. इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता त्रिभुवन चौहान ने भी विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है. उनका कहना है कि,

"यदि वीडियो सही है और निर्माण कार्य बारिश के दौरान किया गया है, तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए. सार्वजनिक धन से होने वाले विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता."- त्रिभुवन चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता

वहीं, वीडियो सामने आने के बाद अब सभी की निगाहें लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन पर टिकी हैं. लोगों को उम्मीद है कि मामले का तकनीकी परीक्षण कर यह स्पष्ट किया जाएगा कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप हुआ या नहीं? यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, इस पर भी सभी की नजर बनी हुई है.

Road Asphaltization During Heavy Rain
गुप्तकाशी-जाखधार मार्ग पर डामर बिछाते मजदूर (फोटो सोर्स- Local Residents)

लोनिवि के अधिशासी अभियंता ने दी सफाई: फिलहाल, यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग पारदर्शी जांच व तथ्यात्मक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं, मामले में लोक निर्माण विभाग के गुप्तकाशी खंड के अधिशासी अभियंता आरपी नैथानी ने सफाई दी है. उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते कहा कि,

"संबंधित मोटरमार्ग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका बनी हुई थी. आम जनमानस की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मौसम साफ रहने के दौरान सड़क पर पेच भरने (पैचवर्क) का कार्य कराया गया. डामरीकरण पूरी तरह सुरक्षित है और कहीं से भी उखड़ा नहीं है."- आरपी नैथानी, अधिशासी अभियंता, खंड गुप्तकाशी, लोक निर्माण विभाग

"डामरीकरण का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका था और कार्य अंतिम चरण में था, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई. इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि बारिश के बीच निर्माण कार्य शुरू किया गया."- आरपी नैथानी, अधिशासी अभियंता, खंड गुप्तकाशी, लोक निर्माण विभाग

मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित रहने का दावा: उन्होंने दावा किया कि सड़क की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित है. फिलहाल, झमाझम बारिश के बीच डामरीकरण का मामला सुर्खियों में है. लोग मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं. ईटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

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BARISH MEN DAMRIKARAN KA KAM
रुद्रप्रयाग भारी बारिश में डामरीकरण
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गुप्तकाशी जाखधार सड़क पर डामर
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