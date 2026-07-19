गुप्त नवरात्रि का पांचवां दिन आज: करें ये खास उपाय, मां स्कंदमाता की कृपा से इच्छाएं होगी पूरी
धार्मिक मान्यता है कि मां स्कंदमाता की आराधना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, निःसंतान दंपतियों को संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है.
Published : July 19, 2026 at 7:22 AM IST
बीकानेर : आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के पांचवें दिन आज मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. धार्मिक मान्यता है कि मां स्कंदमाता की सच्चे मन से उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. विशेष रूप से निःसंतान दंपतियों को संतान सुख, शत्रुओं पर विजय, सुख-समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
आचार्य पंडित मनीष भारद्वाज ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार मां स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय (स्कंद) की माता हैं. भगवान कार्तिकेय के नाम से ही देवी के इस स्वरूप को स्कंदमाता कहा जाता है. मां अपनी गोद में बाल स्कंद को धारण किए रहती हैं, इसलिए उनका यह रूप मातृत्व, करुणा, वात्सल्य और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है.
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निःसंतान दंपतियों के लिए विशेष फलदायी है पूजा : धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना लेकर श्रद्धा और विधि-विधान से मां स्कंदमाता की पूजा करते हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है. इसके साथ ही परिवार में सुख-शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है.
तंत्र साधना में मां छिन्नमस्ता की भी होती है आराधना : गृहस्थ भक्त जहां इस दिन मां स्कंदमाता की पूजा करते हैं, वहीं तंत्र साधना और सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक गुप्त नवरात्रि के पांचवें दिन मां छिन्नमस्ता की उपासना भी करते हैं. मान्यता है कि उनकी आराधना से शत्रुओं पर विजय, रोगों का शमन तथा राहु से संबंधित कष्टों से मुक्ति मिलती है. इस दिन रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करना और मां छिन्नमस्ता को पलाश के पुष्प अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है.
कुमुद के पुष्प अर्पित करना होता है शुभ : मां स्कंदमाता को कुमुद के पुष्प अत्यंत प्रिय माने गए हैं. यद्यपि देवी को सभी प्रकार के पुष्प अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में स्कंदमाता की पूजा कुमुद के फूलों से करने का विशेष महत्व बताया गया है. इन पुष्पों से पूजन और मंत्र अर्चना करने पर देवी शीघ्र प्रसन्न होती हैं.
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खीर, मालपुआ और ऋतुफलों का लगाएं भोग : गुप्त नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता को श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार खीर, मालपुआ तथा ऋतुफलों का भोग लगाने की परंपरा है. मान्यता है कि भक्तिभाव से अर्पित किया गया भोग देवी को अत्यंत प्रिय होता है और इससे साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.
विशुद्धि चक्र को जागृत करती हैं मां स्कंदमाता : योग और आध्यात्मिक साधना में मां स्कंदमाता को विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी माना गया है. यह चक्र गले के नीचे स्थित होता है. मां की उपासना से विशुद्धि चक्र जागृत होता है, जिससे वाणी में मधुरता, आत्मविश्वास, मानसिक शांति और आध्यात्मिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है.
मयूरवाहिनी के नाम से भी प्रसिद्ध : मां स्कंदमाता का संबंध मयूर वाहन से भी माना जाता है. इसी कारण उन्हें मयूरवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है. उनका स्वरूप भक्तों को साहस, संयम, ज्ञान और मातृत्व का संदेश देता है.
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भक्तिभाव से करें आराधना : गुप्त नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की विधिवत पूजा, मंत्र जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ और ध्यान करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं तथा परिवार में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई मां की आराधना भक्तों को आध्यात्मिक एवं सांसारिक दोनों प्रकार के सुख प्रदान करती है.