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गुप्त नवरात्रि का पांचवां दिन आज: करें ये खास उपाय, मां स्कंदमाता की कृपा से इच्छाएं होगी पूरी

बीकानेर : आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के पांचवें दिन आज मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. धार्मिक मान्यता है कि मां स्कंदमाता की सच्चे मन से उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. विशेष रूप से निःसंतान दंपतियों को संतान सुख, शत्रुओं पर विजय, सुख-समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

आचार्य पंडित मनीष भारद्वाज ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार मां स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय (स्कंद) की माता हैं. भगवान कार्तिकेय के नाम से ही देवी के इस स्वरूप को स्कंदमाता कहा जाता है. मां अपनी गोद में बाल स्कंद को धारण किए रहती हैं, इसलिए उनका यह रूप मातृत्व, करुणा, वात्सल्य और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है.

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निःसंतान दंपतियों के लिए विशेष फलदायी है पूजा : धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना लेकर श्रद्धा और विधि-विधान से मां स्कंदमाता की पूजा करते हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है. इसके साथ ही परिवार में सुख-शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है.

तंत्र साधना में मां छिन्नमस्ता की भी होती है आराधना : गृहस्थ भक्त जहां इस दिन मां स्कंदमाता की पूजा करते हैं, वहीं तंत्र साधना और सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक गुप्त नवरात्रि के पांचवें दिन मां छिन्नमस्ता की उपासना भी करते हैं. मान्यता है कि उनकी आराधना से शत्रुओं पर विजय, रोगों का शमन तथा राहु से संबंधित कष्टों से मुक्ति मिलती है. इस दिन रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करना और मां छिन्नमस्ता को पलाश के पुष्प अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है.

कुमुद के पुष्प अर्पित करना होता है शुभ : मां स्कंदमाता को कुमुद के पुष्प अत्यंत प्रिय माने गए हैं. यद्यपि देवी को सभी प्रकार के पुष्प अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में स्कंदमाता की पूजा कुमुद के फूलों से करने का विशेष महत्व बताया गया है. इन पुष्पों से पूजन और मंत्र अर्चना करने पर देवी शीघ्र प्रसन्न होती हैं.