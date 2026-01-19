ETV Bharat / state

आज से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत, जानें पूजा-विधि, मंत्र और महत्व

19 जनवरी से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. जानें पूजा-विधि, महत्व और मंत्र. किस समय में पूजा करना फलदायी है.

Gupt Navratri 2026
गुप्त नवरात्रि 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 19, 2026 at 7:07 AM IST

6 Min Read
पटना: सोमवार 19 जनवरी से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. इसे तंत्र साधना, शक्ति उपासना और गूढ़ आध्यात्मिक साधना का पर्व माना जाता है. आम नवरात्रि के विपरीत गुप्त नवरात्रि में पूजा-पाठ और साधना सार्वजनिक रूप से नहीं बल्कि गुप्त रूप से की जाती है.

किसके लिए लिए महत्वपूर्ण?: पंडित राजन उपाध्याय के अनुसार यह नवरात्रि विशेष रूप से साधकों, तांत्रिकों और सिद्ध उपासकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दौरान की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है. आम लोग भी इसे करें तो जिस उद्देश्य को लेकर वह साधना करते हैं वह जरूर पूरी होती है.

पंडित राजन उपाध्याय (ETV Bharat)

"गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के नौ रूपों के साथ-साथ 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है. इन्हें ही 10 विद्या कहा जाता है. शास्त्रों में महाविद्याओं को शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप माना गया है. गुप्त नवरात्रि में साधक इन महाविद्याओं की आराधना कर सिद्धि, ज्ञान, शक्ति और आत्मिक उन्नति की कामना करते हैं." -पंडित राजन उपाध्याय

10 महाविद्या के अलग-अलग महत्व: गुप्त नवरात्रि में जिन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है उनमें मां काली, मां तारा, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता, मां त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मां मातंगी, मां कमला शामिल हैं. इन सभी देवियों के अलग-अलग पूजा से अलग-अलग फल मिलता है.

Gupt Navratri 2026
मुजफ्फरपुर कांटी में माँ छिन्नमस्तिका देवी मंदिर (ETV Bharat)

"ये सभी महाविद्याएं शक्ति के अलग-अलग स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं. कोई विद्या ज्ञान प्रदान करती है तो कोई शत्रु बाधा नाश करती है, कोई ऐश्वर्य देती है तो कोई मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है." -पंडित राजन उपाध्याय

किस दिन किसकी पूजा?: पंडित राजन उपाध्याय बताते हैं कि पहले दिन मां काली की पूजा होती है, दूसरे दिन मां तारा, तीसरे दिन मां त्रिपुरसुंदरी, चौथे दिन मां भुवनेश्वरी, पांचवें दिन मां छिन्नमस्ता, छठे दिन मां भैरवी, सातवें दिन मां धूमावती, आठवें दिन मां बगलामुखी, नौवें दिन मां मातंगी और दसवें दिन मां कमला की साधना की जाती है.

पूजा का मंत्र: गुप्त नवरात्रि के 10 दिनों में पूजी जाने वाली दस महाविद्याओं के प्रचलित और शास्त्रसम्मत बीज और ध्यान मंत्र निम्न है. पहला दिन ॐ क्रीं कालिकायै नमः, दूसरा दिन ॐ ह्रीं स्त्रीं हुं फट्, तीसरा दिन ॐ ऐं क्लीं सौः चौथा दिन ॐ ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः पांचवां दिन ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचनिये हुं हुं फट् स्वाहा, सरल जप के लिए ॐ छिन्नमस्तायै नमः का जाप करना चाहिए.

Gupt Navratri 2026
गुप्त नवरात्रि 2026 (ETV Bharat)

छठा दिन ॐ ह्रीं भैरव्यै नमः सातवां दिन ॐ धूं धूमावत्यै नमः आठवां दिन ॐ ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा, सामान्य जप हेतु ॐ ह्लीं बगलामुख्यै नमः, नौवां दिन ॐ ह्रीं ऐं श्रीं मातंग्यै नमः और दसवां दिन ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कमलवासिन्यै नमः का जाप करें.

साधना रखा जाता है गुप्त: पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि गुप्त नवरात्रि को गुप्त इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें की जाने वाली साधना, मंत्र जाप और पूजा विधि को गुप्त रखना आवश्यक माना जाता है. उन्होंने कहा कि साधना के दौरान दिखावा, प्रचार या सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए.

गुरु की सलाह जरूरी: साधक अपने इष्ट देवी की आराधना एकांत में करता है. अपने साधना रहस्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करता. ऐसा करने से साधना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है. हालांकि तांत्रिक साधना करने से पहले गुरु की सलाह जरूरी है.

Gupt Navratri 2026
मां बाला त्रिपुर सुंदरी बड़हिया (ETV Bharat)

नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति: गुप्त नवरात्रि का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा है. पंडित राजन उपाध्याय बताते हैं कि यह नवरात्रि विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी मानी जाती है जो जीवन में आने वाली बाधाओं, नकारात्मक ऊर्जा, भय, रोग या शत्रु संकट से मुक्ति पाना चाहते हैं. महाविद्याओं की साधना से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है.

तंत्र-मंत्र साधना का सर्वोत्तम समय: तंत्र-मंत्र साधना के लिए गुप्त नवरात्रि को सर्वोत्तम समय माना जाता है. पंडित राजन उपाध्याय के अनुसार इस अवधि में ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यंत सक्रिय रहती है. इसी कारण तांत्रिक साधनाएं, बीज मंत्र जाप, यंत्र साधना और विशेष अनुष्ठान इस दौरान शीघ्र सिद्ध होते हैं. कई साधक इस समय दीक्षा भी ग्रहण करते हैं. अपनी साधना यात्रा को नई दिशा देते हैं.

रात्रि कालीन साधना महत्वपूर्ण: गुप्त नवरात्रि में रात्रि साधना का विशेष महत्व है. पंडित राजन उपाध्याय कहते हैं कि साधना की अति शुभ अवधि रात्रि 9:00 बजे से मध्य रात्रि 3:00 बजे तक मानी गई है. इस समय वातावरण में सकारात्मक और सूक्ष्म शक्तियां सक्रिय रहती हैं.

Gupt Navratri 2026
माँ बगलामुखी मंदिर मुजफ्फरपुर (ETV Bharat)

"शांत वातावरण में मंत्र जाप, ध्यान और हवन करने से साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. अमावस्या और अष्टमी की रात को की गई साधना अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है. नवमी की साधना के बाद हवन का विशेष महत्व माना गया है. किसी एक बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसका सवा लाख जाप जरूरी है." -पंडित राजन उपाध्याय

सात्विक व्यवहार जरूरी: पंडित राजन उपाध्याय बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि में साधक को संयम, शुद्ध आचरण और नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. इस दौरान सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य, मौन और नियमित मंत्र जाप को अत्यंत आवश्यक बताया गया है.

सबसे श्रेष्ठ नवरात्रि: देवी की कृपा पाने के लिए श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ा साधन माना गया है. उन्होंने कहा कि साधकों के लिए साल के चार नवरात्रि में सबसे श्रेष्ठ नवरात्रि यह मानी जाती है, क्योंकि इस दौरान साधकों को अपने भीतर छिपी ऊर्जा को जाग्रत करने और जीवन की नकारात्मकताओं से मुक्ति पाने का अवसर मिलता है.

