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वाराणसी में रील बनाने के दौरान चली गोली; एक किशोर घायल, दो दोस्त पुलिस हिरासत में

वाराणसी : जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार दोपहर रील बनाते समय असलहे से गोली चलने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि इस दौरान एक किशोर (16) गंभीर रूप से घायल हो गया. गोली लगने के बाद किशोर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया. परिजन घायल किशोर को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गये. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है.

फूलपुर थाना के थानाध्यक्ष अजय नारायण ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस जांच कर रही है. परिजनों से वार्ता कर रही है.



पुलिस उपायुक्त, गोमती ज़ोन की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, 5 सितंबर को समय करीब 13:00 बजे थाना फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत के एक गांव के मकान पर तीन किशोर (16) अवैध असलहा लेकर रील बना रहे थे. इसी दौरान असलहा से अचानक गोली चल गई. इस दौरान एक किशोर के गाल पर गोली लगने से वह घायल हो गया. घायल को उपचार के लिये सीएचसी पिंडरा भेजा गया है.