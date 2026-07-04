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काशी विश्वनाथ धाम के बाहर चली गोली, छर्रा लगने से तीन घायल

वाराणसी: चौक थाना क्षेत्र में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के सामने अचानक पीएसी जवान के कार्बाइन से गोली चल गई. गोली नीचे सड़क पर लगी, जिसकी वजह से कोई बड़ी घटना नहीं हुई. हालांकि, गोली का छर्रा लगने से तीन लोग घायल हो गए, जिनको फौरन अस्पताल पहुंचाया गया.



डीआईजी शिवहरी मीणा के अनुसार, शनिवार सुबह लगभग 7:00 बजे एक कांस्टेबल गेट नंबर 4 की तरफ से आ रहा था. तभी अचानक उसके हाथ से गोली चल गई. जिसके छर्रे से तीन लोग घायल हो गए. गोली की आवाज से घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई, मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को संभाला और छर्रा लगने से घायल तीनों व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार सभी घायल सुरक्षित हैं.



डीआईजी शिव हरी मीणा ने यह भी बताया कि, काशी विश्वनाथ धाम के पास नंदू फेरी वाली गली में पीएसी के जवान श्रद्धालुओं की भीड़ को हटा रहे थे, तभी कार्बाइन से एक्सीडेंटल फायर हो गया. इससे से गली में अफरातफरी मच गई. हालांकि, घबराने जैसी कोई बात नहीं है.

उन्होंने बताया कि यह 87 बैच के हमारे पुलिस कर्मचारी हैं. अगले वर्ष उनका रिटायरमेंट होना है. गोली के छर्रे लगने से तीन लोग हल्के घायल हुए हैं, डॉक्टरों की टीम ने देखा है सभी लोग खतरे के बाहर हैं और स्वस्थ हैं.

