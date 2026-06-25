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पीलीभीत में शादी के दौरान चली गोली, दूल्हे के चाचा को लगी; बारात में मची भगदड़

द्वारचार के समय हुआ हादसा, जमीन पर गिरे चाचा. ( ETV Bharat )

पीलीभीत: पीलीभीत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहाँ के बिलसंडा इलाके में एक शादी समारोह के दौरान अचानक बंदूक चलने से दूल्हे के चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए. गोली युवक के पैर में लगी है. इस हादसे के बाद शादी की खुशियां पल भर में चीख-पुकार में बदल गईं और मैरिज लॉन में अफरा-तफरी मच गई. द्वारचार के समय हुआ हादसा, जमीन पर गिरे चाचा यह पूरी घटना बिलसंडा कस्बे के 'ज्वाला मैरिज लॉन' की है. घनश्यामपुर के रहने वाले राजीव कुमार राठौर की बेटी खुशी की शादी शाहजहाँपुर (खुटार) के सरेली गाँव निवासी प्रांशु के साथ तय हुई थी. बुधवार की देर रात जब बारात मैरिज लॉन के गेट पर पहुँची, तो वहाँ द्वारचार की रस्म निभाई जा रही थी. इसी बीच अचानक किसी शख्स की बंदूक से गोली चल गई। बंदूक से निकली गोली सीधे दूल्हे प्रांशु के चाचा रंजीत राठौर के पैर में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े.