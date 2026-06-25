पीलीभीत में शादी के दौरान चली गोली, दूल्हे के चाचा को लगी; बारात में मची भगदड़
इस हादसे के बाद शादी की खुशियां पल भर में चीख-पुकार में बदल गईं और मैरिज लॉन में अफरा-तफरी मच गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 10:16 AM IST
पीलीभीत: पीलीभीत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहाँ के बिलसंडा इलाके में एक शादी समारोह के दौरान अचानक बंदूक चलने से दूल्हे के चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए. गोली युवक के पैर में लगी है.
इस हादसे के बाद शादी की खुशियां पल भर में चीख-पुकार में बदल गईं और मैरिज लॉन में अफरा-तफरी मच गई.
द्वारचार के समय हुआ हादसा, जमीन पर गिरे चाचा
यह पूरी घटना बिलसंडा कस्बे के 'ज्वाला मैरिज लॉन' की है. घनश्यामपुर के रहने वाले राजीव कुमार राठौर की बेटी खुशी की शादी शाहजहाँपुर (खुटार) के सरेली गाँव निवासी प्रांशु के साथ तय हुई थी.
बुधवार की देर रात जब बारात मैरिज लॉन के गेट पर पहुँची, तो वहाँ द्वारचार की रस्म निभाई जा रही थी.
इसी बीच अचानक किसी शख्स की बंदूक से गोली चल गई। बंदूक से निकली गोली सीधे दूल्हे प्रांशु के चाचा रंजीत राठौर के पैर में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े.
शाहजहाँपुर के निजी अस्पताल में इलाज जारी
गोली चलने की आवाज सुनते ही बारातियों और घरातियों में भगदड़ मच गई। परिजन आनन-फानन में घायल रंजीत को लेकर शाहजहाँपुर भागे, जहाँ उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
डॉक्टरों के मुताबिक, युवक का इलाज चल रहा है और उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है.
पुलिस एक्शन: लड़की पक्ष के शख्स पर शक
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुँच गई. इस मामले को लेकर बिलसंडा थानाध्यक्ष जगदीप मलिक ने बताया "शुरुआती जानकारी के अनुसार, गोली चलाने वाला शख्स लड़की पक्ष की ओर का बताया जा रहा है. हालांकि, लड़का पक्ष की तरफ से अभी तक कोई लिखित तहरीर (शिकायत) नहीं मिली है. पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है."