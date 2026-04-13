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गोलियों और बमों की जगह जमीन से निकल रहा पानी, ऐसे बदली नेलांगुर की तस्वीर, कभी खौफ का था साम्राज्य

नारायणपुर: माओवाद के बस्तर से पैर उखड़ते ही बदलाव की तस्वीर गांवों में दिखाई देने लगी है. महाराष्ट्र के बार्डर एरिया से लगे नेलांगुर में कभी माओवादियों की तूती बोलती थी. कदम-कदम पर माओवादियों ने यहां जमीन के नीचे मौत बिछा रखी थी. शाम होते ही खौफ का साम्राज्य यहां कायम हो जाता था. गोलियों और बमों के धमाकों से दहशत हो जाती थी. लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे. लेकिन अब उसी नेलांगुर की तस्वीर तेजी से बदलने लगी है.

गोलियों-बमों की जगह जमीन से निकल रहा पानी

ओरछा ब्लॉक में आने वाले नेलांगुर गांव में घर-घर जल जीवन मिशन का पानी पहुंचने लगा है. ओरछा ब्लॉक से करीब 52 किमी दूर नेलांगुर गांव में पीने का साफ पानी सप्लाई हो रहा है. पहले गांव के लोग पीने के साफ पानी के लिए दिन भर भटकते थे. कभी झिरिया तो कभी नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते थे. कई बार तो बारिश के दिनों में पानी जनित बीमारियों के लोग शिकार भी हो जाते. लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है. गांव में पीने का साफ पानी आने लगा है. अबूझमाड़ जैसे जगहों में बुनियादी सुविधाओं का इजाफा ये बताता है कि अब नक्सलवाद और लाल हिंसा बीते दिनों की बात हो चुकी है.