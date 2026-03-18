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जैसलमेर के रेगिस्तान में गरजी सेना की तोपें, बोगरा ब्रिगेड ने दिखाई मारक क्षमता

प्रशिक्षण के दौरान गनर्स ने विभिन्न जटिल और गतिशील युद्ध परिस्थितियों में तोपों की सटीकता और प्रतिक्रिया समय का परीक्षण किया. अभ्यास का मुख्य उद्देश्य बदलते युद्धक्षेत्र के अनुरूप तेजी से निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना और लक्ष्य पर सटीक प्रहार सुनिश्चित करना रहा. इसके तहत आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग करते हुए ड्रोन को भी अभ्यास में शामिल किया गया, जिससे रियल-टाइम निगरानी, लक्ष्य की पहचान और फायर एडजस्टमेंट में अभूतपूर्व सटीकता हासिल की गई.

जैसलमेर: पश्चिमी राजस्थान के विशाल रेतीले मैदानों में भारतीय सेना की बोगरा ब्रिगेड के गनर्स ने सटीक और घातक मारक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपने युद्ध कौशल को और धार दी. "थंडर विद प्रिसीजन" के नाम से आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण अभियान के तहत सैनिकों ने केंद्रित अभ्यास, गहन फील्ड फायरिंग और टैक्टिक्स-टेक्नीक्स-प्रोसीजर्स (TTPs) के माध्यम से अपनी ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत किया.

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फ्लॉलेस फायरपावर डिलीवरी: फील्ड फायरिंग के दौरान सैनिकों ने विभिन्न दूरी और परिस्थितियों में लक्ष्यों को साधते हुए अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया. इस प्रक्रिया में हथियारों की विश्वसनीयता, समन्वय और फायर कंट्रोल सिस्टम की प्रभावशीलता का भी परीक्षण किया गया. वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में किए गए इस अभ्यास में सभी मापदंडों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज किया गया. अभ्यास के अंतर्गत "फ्लॉलेस फायरपावर डिलीवरी" के लिए वैलिडेशन भी किया गया, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी परिस्थिति में तोपखाना सटीक और प्रभावी ढंग से कार्य कर सके. इस दौरान विभिन्न युद्धाभ्यासों के जरिए सैनिकों की तत्परता और समन्वय क्षमता को परखा गया.

सेना के अनुसार, इस तरह के प्रशिक्षण अभियान न केवल सैनिकों की युद्ध क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें आधुनिक युद्ध तकनीकों से भी अपडेट रखते हैं. ड्रोन और अत्याधुनिक प्रणालियों के समावेश से युद्धक्षेत्र में बढ़त हासिल करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. बोगरा ब्रिगेड के गनर्स ने इस अभ्यास के जरिए यह साबित कर दिया कि वे किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में सटीक और घातक प्रहार करने में सक्षम हैं. कोणार्क कोर अब पूरी तरह से तैयार है और किसी भी संभावित चुनौती का सामना करते हुए युद्धक्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करने के लिए तत्पर है.

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