गूंज सेवा महोत्सव का भव्य समापन, बिनोद बाबू की प्रतिमा का लोकार्पण, सेवा, संस्कृति, सम्मान का संगम

बिनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का लोकार्पण करते राज्यपाल ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड आंदोलन के प्रणेता बिनोद बिहारी महतो की पुण्य स्मृति को समर्पित तीन दिवसीय गूंज सेवा महोत्सव का भव्य समापन पंच परगना के केंद्र सोनाहातू में हुआ. रांगाडीह टांड़ मैदान में आयोजित समापन समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार, गूंज परिवार के संरक्षक सुदेश कुमार महतो और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इससे पूर्व रंगाडीह मोड़ पर बिनोद बाबू की 9 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया गया.

समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अग्रणी प्रतीक है गूंज:- राज्यपाल

समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि गूंज महोत्सव झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अग्रणी प्रतीक बनकर उभरा है. यह विविधता में एकता का सशक्त उदाहरण है. उन्होंने कहा कि बिनोद बाबू का संघर्ष, सामाजिक चेतना और पढ़ो और लड़ो का संदेश आने वाली पीढ़ियों को दिशा देता रहेगा. राज्यपाल ने छऊ कलाकारों और स्कूली छात्राओं की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए गूंज परिवार के प्रयासों की प्रशंसा की.

मीडिया से बातचीत करते सुदेश महतो (Etv Bharat)

नई ऊर्जा और सामाजिक समरसता का मंच:- संजय सेठ

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि गूंज महोत्सव संस्कृति और सामाजिक विषयों को मंच देने के साथ युवाओं में नई ऊर्जा का संचार करता है. उन्होंने कहा कि बीते तीन दशकों से यह आयोजन समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रहा है.

गूंज हमारे लिए उत्सव नहीं, दायित्व है:- सुदेश महतो

पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने स्वागत भाषण में कहा कि राज्यपाल का परगना आना क्षेत्रवासियों के लिए उत्साह का विषय है. उन्होंने कहा कि गूंज महोत्सव हमारे लिए केवल उत्सव नहीं बल्कि सेवा, सम्मान और सांस्कृतिक समागम का दायित्व है. यह सामूहिक शक्ति का प्रतीक है. मौके पर सुदेश महतो ने राज्यपाल समेत सभी अतिथियों का शॉल, मोमेंटो और गुलदस्ते से स्वागत किया.

गूंज सेवा महोत्सव में छऊ नृत्य (Etv Bharat)

500 नगाड़ों की गूंज, छऊ–पाइका नृत्य ने बांधा समां

राज्यपाल के आगमन पर 500 नगाड़ा वादकों और पाइका नृत्य से भव्य स्वागत किया गया. सैकड़ों कलाकारों ने एक साथ छऊ नृत्य प्रस्तुत कर लोक-संस्कृति की अद्भुत छटा बिखेरी. देर रात तक बॉलीवुड और स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां चलती रहीं.