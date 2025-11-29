ETV Bharat / state

बर्थडे पर हत्या: दोस्त ने गले लगाकर मारी गोली, मौके पर मौत, शाहदरा में फैली सनसनी

दिल्ली के शाहदरा में 27 वर्षीय युवक गगन की उसके घर के पास गोली मारकर हत्या, हमलावर हवा में दो राउंड फायरिंग कर हुए फरार

जन्मदिन सेलिब्रेशन से पहले गोली मारकर युवक की हत्या

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 29, 2025 at 1:39 PM IST

नई दिल्ली: शाहदरा जिला एक बार फिर गोलियों की आवाज से दहल उठा. यहां एक नौजवान को उसके घर के बाहर गोली मार दी गई. नवीन शाहदरा स्थित शाहदरा थाने के पीछे देर रात हुई इस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना उस समय हुई जब गगन आधी रात के बाद अपना जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहा था.

बर्थडे विश कर सिर में मारी गोली: बताया जा रहा है कि कुछ युवक गगन से मिलने आए थे और बातचीत के दौरान ही हमलावरों ने उसे पास से गले लगाते हुए अचानक सिर में गोली मार दी. गोली लगते ही गगन मौके पर ही गिर पड़ा. इसी दौरान आरोपियों ने एक-दो फायर हवा में भी किए और उसके बाद फरार हो गए.सूचना मिलते ही शाहदरा जिला पुलिस, डीसीपी, शाहदरा थाने के SHO, क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश :डीसीपी शाहदरा प्रशांत गौतम ने बताया की पुलिस ने आसपास का पूरा इलाका घेर लिया और मौके से बरामद साक्ष्यों को कब्जे में लिया. गगन की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है. पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.

10 दिन के नवजात के सिर से उठा पिता का साया : मृतक के पिता ने बताया कि गगन शाम को घर से यह कहकर निकला था कि वह अपने किसी जानकार से मिलने जा रहा है.बातचीत के दौरान ही किसी ने उसे गले लगाया और तुरंत उसके सिर में गोली मार दी. मृतक शादीशुदा था और उसका अभी 10 दिन का एक बेटा भी है और वह परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस इस हत्या के पीछे पुराने झगड़े, आपसी विवाद या किसी जान-पहचान के व्यक्ति के शामिल होने जैसे सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. पिता ने बताया की जन्मदिन की बधाई देने आए थे दोस्त पहले भी घर आते थे.

28 जुलाई 2024 को रोहिणी सेक्टर-11 में हुई थी ऐसी वारदात : दिल्ली में इससे मिलती-जुलती एक वारदात बीते वर्ष 28 जुलाई 2024 को रोहिणी सेक्टर-11 में हुई थी, जहां एक युवक की उसके जन्मदिन वाले दिन ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उस मामले में भी पीड़ित अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन का जश्न मनाने बाहर निकला था. देर रात बाइक सवार दो हमलावर आए और अचानक उस पर फायरिंग कर दी. युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. पुलिस ने बाद में पुराने रंजिश के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

