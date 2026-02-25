ETV Bharat / state

अमरोहा में रमजान के दौरान गोलियों की गूंज, बच्चों के विवाद ने लिया खूनी रूप – 5 लोग घायल

अमरोहा में बच्चों के मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. ( ETV Bharat )

अमरोहा: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर में रमजान के पाक महीने में बच्चों के मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. दबंगों ने घर में घुसकर दो राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें पांच लोग घायल हो गए. इलाके में दहशत का माहौल है.

मामला हसनपुर नगर के मोहल्ला कायस्थान, चामुंडा रोड का है. बताया जा रहा है कि इब्ने अली और तौफीक के बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि तौफीक अपने पुत्रों और अन्य लोगों के साथ इब्ने अली के घर जा पहुंचा.

आरोप है कि दबंगों ने घर में घुसकर अवैध तमंचों से दो राउंड फायरिंग कर दी। गोली चलने से मौके पर अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई.

फायरिंग में इकरा पुत्री इब्ने अली, इब्ने अली पुत्र शौकत अली, अब्दुल समद पुत्र अल्लू, नईमा पत्नी शमीम और सलमा पत्नी इब्ने अली छर्रे लगने से घायल हो गए. वहीं फिरासत के चेहरे पर पंच मारकर उसे भी घायल कर दिया गया.