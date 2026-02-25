ETV Bharat / state

अमरोहा में रमजान के दौरान गोलियों की गूंज, बच्चों के विवाद ने लिया खूनी रूप – 5 लोग घायल

अमरोहा में दबंगों ने घर में घुसकर दो राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें पांच लोग घायल हो गए. इलाके में दहशत का माहौल है.

CLASH IN AMROHA
अमरोहा में बच्चों के मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 25, 2026 at 7:58 AM IST

2 Min Read
अमरोहा: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर में रमजान के पाक महीने में बच्चों के मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. दबंगों ने घर में घुसकर दो राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें पांच लोग घायल हो गए. इलाके में दहशत का माहौल है.

मामला हसनपुर नगर के मोहल्ला कायस्थान, चामुंडा रोड का है. बताया जा रहा है कि इब्ने अली और तौफीक के बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि तौफीक अपने पुत्रों और अन्य लोगों के साथ इब्ने अली के घर जा पहुंचा.

आरोप है कि दबंगों ने घर में घुसकर अवैध तमंचों से दो राउंड फायरिंग कर दी। गोली चलने से मौके पर अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई.
फायरिंग में इकरा पुत्री इब्ने अली, इब्ने अली पुत्र शौकत अली, अब्दुल समद पुत्र अल्लू, नईमा पत्नी शमीम और सलमा पत्नी इब्ने अली छर्रे लगने से घायल हो गए. वहीं फिरासत के चेहरे पर पंच मारकर उसे भी घायल कर दिया गया.

घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही क्राइम इंस्पेक्टर अमरपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए. वारदात के बाद आरोपी घर में ताला डालकर फरार हो गए.
कोतवाल राजेश कुमार तिवारी के मुताबिक, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं.

रमजान के पवित्र महीने में हुई इस फायरिंग की घटना से पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है. सवाल उठता है कि आखिर बच्चों के विवाद ने इतना खतरनाक रूप कैसे ले लिया? फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

