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धनबाद में फायरिंगः एक युवक को लगी गोली, आपसी रंजिश में हुई गोलीबारी

धनबाद में आपसी रंजिश को लेकर हथियारबंद लोगों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया.

SHOT FIRED IN DHANBAD
गोलीबारी के बाद घटनास्थल की जांच करती पुलिस टीम (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 25, 2026 at 3:30 PM IST

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धनबाद: जिला में बाघमारा स्थित बरोरा थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया. पुरानी रंजिश को लेकर हुई इस वारदात में एक युवक घायल हो गया, हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार घटना माथाबंध ग्राउंड में घटी, जहां चार से पांच बाइक पर सवार होकर करीब 8 से 10 युवक पहुंचे. आरोप है कि शंकर बेलदार के बेटे गौरव चौहान ने सबसे पहले पिस्टल निकाली और फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान एक गोली रविंदर चौहान उर्फ गुरखा के पैर को छूते हुए निकल गई. जिससे वह घायल हो गए.

जानकारी देते पीड़ित और डॉक्टर (ईटीवी भारत)

इस मामले को लेकर पीड़ित ने बताया कि वह घर से किराना दुकान समान लेने के लिए जा रहा था. इसी दौरान माथाबांध फुटबॉल ग्राउंड के समीप आधा दर्जन लोग पहुंच उसपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया. उन्होंने कहा कि चार युवक के पास हथियार था, लगभग आठ राउंड फायरिंग किया गया. एक गोली उसके पैर को छूते हुए निकला है.

पुरानी रंजिश में हुई फायरिंग

पीड़ित रविंदर चौहान ने कहा कि होली के समय उसके साथ मारपीट हुआ था. जिसका एफआईआर बरोरा में किया था. उसी केस को उठाने का दवाब बनाया जा रहा था. जिसके बाद ये घटना हुई है. वहीं बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ श्रीनाथ ने बताया कि एक घायल केंद्र लाया गया. गोली लगने की बात कहा है. फिलहाल घायल की स्थिति सामान्य है.

घटनास्थल से तीन खोखा बरामद

इस मामले पर बरोरा थाना प्रभारी साधन कुमार ने बताया कि गोलीबारी की घटना हुई है. घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. मौके से तीन खोखा और एक बाइक जब्त किया गया. मामले की जांच की जा रही है. हालांकि बाघमारा एसडीपीओ हवाई फायरिंग होने की बात कही है. घटना के बाद इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है. लोग इस घटना को लेकर चिंतित हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.

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