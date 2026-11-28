हांसी में जस्सी पेटवाड़ के गांव में फायरिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी के घर घुसकर चलाईं गोलियां, सहमा पूरा परिवार, CCTV में कैद वारदात
Hansi Petwar firing: हांसी के पेटवाड़ में बाइक सवार बदमाश ने प्रॉपर्टी कारोबारी के घर चार गोलियां चलाईं. घटना सीसीटीवी में कैद है.
Published : November 28, 2026 at 2:23 PM IST
हांसी: हांसी में कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ के पैतृक गांव पेटवाड़ में शुक्रवार रात बाइक सवार बदमाश ने प्रॉपर्टी कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. आरोपी ने पहले घर के मेन गेट पर गोली चलाई और फिर अंदर घुसकर तीन राउंड फायर किए. वारदात के समय घर में महिलाएं, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे. गोलियों की आवाज से पूरा परिवार सहम गया. घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई.
कोई बाहर नहीं आया कोई तो चलाई गोली: पीड़ित से मिली जानकारी के मुताबिक गांव पेटवाड़ निवासी उमेश प्रॉपर्टी कारोबार करते हैं और नारनौंद अनाज मंडी में आढ़त की दुकान नंबर 10 भी संभालते हैं. शुक्रवार रात करीब सवा नौ बजे बाइक सवार बदमाश उनके घर पहुंचा. उसने बाहर से उमेश के पिता धर्मपाल (करीब 60 वर्ष) का नाम लेकर आवाज लगाई. उस समय धर्मपाल पड़ोस में एक व्यक्ति की मौत पर शोक जताने गए हुए थे. घर से कोई बाहर नहीं आया तो बदमाश ने मुख्य गेट पर फायर कर दिया.
घर के अंदर घुसकर चलाईं तीन गोलियां: पीड़ित की मानें तो गेट पर गोली चलाने के बाद आरोपी घर के अंदर घुस गया और तीन राउंड फायर किए. गोलियां घर में खड़ी कार में लगीं, जबकि दीवारों पर भी निशान मिले हैं. आरोपी ने अपना चेहरा ढका हुआ था. वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गया. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए और उमेश को सूचना दी.
सहमा पूरा परिवार: फायरिंग के समय घर में उमेश की पत्नी, बच्चे, भाई-भाभी, उनके बच्चे और मां मौजूद थीं. अचानक गोलियों की आवाज सुनकर सभी घबरा गए. उमेश ने बताया कि, "हमारी किसी के साथ कोई कहासुनी या विवाद नहीं है. अचानक हुई इस वारदात से पूरा परिवार सहमा हुआ है."
CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस: इधर, घटना की सूचना मिलने पर नारनौंद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है. साथ ही फायरिंग के पीछे की वजह और आरोपी के आने-जाने के रास्तों की जांच की जा रही है.
ये भी पढ़ें: गुरुग्राम में पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद: 25 साल के युवक की हत्या, शव को मिट्टी में दबाकर डाला नमक