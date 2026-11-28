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हांसी में जस्सी पेटवाड़ के गांव में फायरिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी के घर घुसकर चलाईं गोलियां, सहमा पूरा परिवार, CCTV में कैद वारदात

हांसी में जस्सी पेटवाड़ के गांव में फायरिंग ( ETV Bharat )

हांसी: हांसी में कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ के पैतृक गांव पेटवाड़ में शुक्रवार रात बाइक सवार बदमाश ने प्रॉपर्टी कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. आरोपी ने पहले घर के मेन गेट पर गोली चलाई और फिर अंदर घुसकर तीन राउंड फायर किए. वारदात के समय घर में महिलाएं, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे. गोलियों की आवाज से पूरा परिवार सहम गया. घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई.

कोई बाहर नहीं आया कोई तो चलाई गोली: पीड़ित से मिली जानकारी के मुताबिक गांव पेटवाड़ निवासी उमेश प्रॉपर्टी कारोबार करते हैं और नारनौंद अनाज मंडी में आढ़त की दुकान नंबर 10 भी संभालते हैं. शुक्रवार रात करीब सवा नौ बजे बाइक सवार बदमाश उनके घर पहुंचा. उसने बाहर से उमेश के पिता धर्मपाल (करीब 60 वर्ष) का नाम लेकर आवाज लगाई. उस समय धर्मपाल पड़ोस में एक व्यक्ति की मौत पर शोक जताने गए हुए थे. घर से कोई बाहर नहीं आया तो बदमाश ने मुख्य गेट पर फायर कर दिया.