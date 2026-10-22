ETV Bharat / state

दिल्ली के गोविंदपुरी में दो गुटों के बीच फायरिंग और चाकूबाजी, तीन लोग घायल

गोविंदपुरी थाना ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी में 21 और 22 अक्टूबर की दरमियानी रात दो गुटों के बीच हुई झड़प के दौरान फायरिंग और चाकूबाजी की घटना सामने आई है. इस घटना में तीन लोग घायल हो गए. घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया. पुलिस ने घटनास्थल से दो खाली कारतूस और दो चाकू बरामद किए हैं. मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

पुलिस के मुताबिक, 22 अक्टूबर की रात करीब एक बजे आशा किरण अपार्टमेंट की नई बिल्डिंग के पास फायरिंग की सूचना मिली थी. शुरुआती जांच में सामने आया कि दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हुई, जो बाद में हिंसक हो गई. इस दौरान गोली चलने के साथ चाकूबाजी भी हुई, जिसमें तीन लोग घायल हो गए. घायलों की पहचान संजू भेषधारी उर्फ कुमार भेषधारी, मंसूर आलम और नितिन के रूप में हुई है. संजू को गोली लगी है और उनका इलाज सरिता विहार स्थित अपोलो अस्पताल में चल रहा है. वहीं, 40 वर्षीय मंसूर आलम को मामूली चोटें आई थीं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. तीसरे घायल नितिन को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. पुलिस के अनुसार, जांच की जा रही है.