दिल्ली के गोविंदपुरी में दो गुटों के बीच फायरिंग और चाकूबाजी, तीन लोग घायल
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी में 21-22 अक्टूबर की दरमियानी रात दो गुटों के बीच झड़प के दौरान फायरिंग और चाकूबाजी की घटना सामने आई है.
Published : October 22, 2026 at 6:14 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी में 21 और 22 अक्टूबर की दरमियानी रात दो गुटों के बीच हुई झड़प के दौरान फायरिंग और चाकूबाजी की घटना सामने आई है. इस घटना में तीन लोग घायल हो गए. घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया. पुलिस ने घटनास्थल से दो खाली कारतूस और दो चाकू बरामद किए हैं. मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.
पुलिस के मुताबिक, 22 अक्टूबर की रात करीब एक बजे आशा किरण अपार्टमेंट की नई बिल्डिंग के पास फायरिंग की सूचना मिली थी. शुरुआती जांच में सामने आया कि दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हुई, जो बाद में हिंसक हो गई. इस दौरान गोली चलने के साथ चाकूबाजी भी हुई, जिसमें तीन लोग घायल हो गए. घायलों की पहचान संजू भेषधारी उर्फ कुमार भेषधारी, मंसूर आलम और नितिन के रूप में हुई है. संजू को गोली लगी है और उनका इलाज सरिता विहार स्थित अपोलो अस्पताल में चल रहा है. वहीं, 40 वर्षीय मंसूर आलम को मामूली चोटें आई थीं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. तीसरे घायल नितिन को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. पुलिस के अनुसार, जांच की जा रही है.
घायल नितिन की मां सुमन ने बताया कि घटना रात 12 बजे के बाद की है. उस समय इलाके में विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान शोर सुनकर उनका बेटा नीचे चला गया. कुछ देर बाद लोगों के चिल्लाने की आवाज आई. जब उन्होंने नीचे देखा तो लोगों ने बताया कि उनके बेटे को गोली या चाकू लगा है. सुमन के मुताबिक, वह तुरंत नीचे पहुंचीं और बेटे को गंभीर हालत में देखकर ऑटो से ट्रॉमा सेंटर ले गईं. उन्होंने बताया कि 23 वर्षीय नितिन निजी क्षेत्र में काम करता है. उन्हें यह जानकारी नहीं है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ और वह कैसे घायल हुआ. फिलहाल नितिन का अस्पताल में इलाज चल रहा है. नितिन की रिश्तेदार संगीता ने भी बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे. उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक घटना की पूरी जानकारी नहीं है. उनके मुताबिक, पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जुटाई है, जिससे मामले की जानकारी सामने आने की उम्मीद है.
संदिग्धों की तलाश जारी
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार ने बताया कि गोविंदपुरी थाना पुलिस को फायरिंग की सूचना मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई. घटनास्थल से दो खाली कारतूस और दो चाकू बरामद हुए हैं. पुलिस अब झड़प में शामिल लोगों की पहचान करने और उनका पता लगाकर उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रही है. फिलहाल झड़प के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
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