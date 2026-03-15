फरीदाबाद में मामूली कहासुनी में खूनी झड़प, सरपंच पर हमला, भाई को लगी गोली
फरीदाबाद में मामूली कहासुनी में सरपंच के घर पर हुए हमले में सरपंच के भाई को गोली लगी है. सरपंच भी घायल हुए हैं.
Published : March 15, 2026 at 3:30 PM IST
फरीदाबादः जिले के जटोला गांव में एक मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर हुए झगड़े के बाद करीब 25-30 लोगों ने गांव के सरपंच गिरराज जटोला के घर पर हमला बोल दिया. हमलावरों ने सरपंच के घर पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया. फायरिंग में सरपंच के छोटे भाई को दो गोली लगी है, जबकि सरपंच पर फरसे से हमला किया गया. सीसीटीवी में हमलावर लाठी डंडे लेकर घूमते दिखाई दे रहे हैं.
सरपंच ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोपः सरपंच का आरोप है कि उसने घटना से पहले स्थानीय पुलिस और 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी थी लेकिन पुलिस मौके पर नहीं आई. फिलहाल पुलिस ने घटना के संबंध में अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है. बताया जा रहा है कि विवाद सरपंच के बेटे और कुछ युवकों के बीच रास्ते में गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था. यह मामूली कहासुनी कुछ ही देर में इतनी बढ़ गई कि करीब दर्जनों लोग इकट्ठा होकर जटोला गांव स्थित सरपंच गिरराज जटोला के घर पहुंच गए और वहां पहुंचते ही गोलियां चलानी शुरू कर दीं.
हमले में सरपंच सहित 2 लोग घायलः हमले में सरपंच के भाई संजय को दो गोलियां लगी हैं. जबकि सरपंच गिरराज जटोला भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.
क्या बोले थाना प्रभारीः गदपुरी थाना इंचार्ज अश्वनी ने बताया कि "घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. अभी सरपंच की तरफ से कोई औपचारिक कंप्लेंट नहीं दी गई है. सरपंच और उसका भाई अभी जख्मी है, जिसका इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है. फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है."
घटना के बाद गांव में तनाव का माहौलः फिलहाल इस घटना के बाद पूरे जटोला गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. हैरानी की बात यह है कि रास्ते में गाड़ी हटाने जैसी छोटी सी बात ने इतना बड़ा और हिंसक रूप ले लिया, जिसमें सरपंच और उनके परिवार को जानलेवा हमले का सामना करना पड़ा.