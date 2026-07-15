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23 साल की उम्र और बना दी कई फिल्म, मध्य प्रदेश का लाल बना फिल्म प्रोड्यूसर, दुनियाभर में मशहूर

फिल्म जगत में युवाओं का तेजी से बढ़ रहा दबदबा, मध्य प्रदेश के गुना में रहने वाले माही दुबे की कहानी, फिल्म प्रोड्यूसर बनकर चमके.

GUNA FILM PRODUCER MAHI DUBEY
मध्य प्रदेश के माही दुबे को मिला सम्मान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 10:57 AM IST

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Updated : July 15, 2026 at 11:32 AM IST

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गुना: मध्य प्रदेश के गुना में रहने वाले माही दुबे कम उम्र में फिल्म प्रोड्यूसर बनकर चर्चा में हैं. 23 वर्ष के माही ने महज 13 वर्ष की उम्र से ही अपने सिनेमाई सफर की शुरुआत कर दी थी और अबतक 30 से अधिक फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं. हाल ही में उन्हें नागपुर फिल्म फेस्टिवल में भी अवॉर्ड मिला है. इसके साथ ही माही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिल्म एडिटिंग के कार्य भी कर रहे हैं. 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म बनाई थी, लेकिन जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला, तो खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बना डाला. आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के इस युवा फिल्म प्रोड्यूसर की कहानी.

सिनेमा और डिजिटल एंटरटेनमेंट में बनाई पहचान

भारतीय सिनेमा और डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज कई युवा अपने प्रतिभाएं, स्वतंत्र विचारों और नई कहानियों के साथ आगे आ रहे हैं. माही दुबे एक ऐसे ही फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता हैं, जिन्होंने अपने रचनात्मक विजन और कहानी कहने के अनूठे अंदाज से अपनी एक अलग पहचान बनाने का प्रयास किया है. माही दुबे को 2025 में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया जा चुका है.

माही दुबे से ईटीवी भारत की खास बातचीत (ETV Bharat)

माही दुबे 30 पुरस्कारों से हो चुके हैं सम्मानित

मेन स्ट्रीम सिनेमा से अलग, इंडिपेंडेंट फिल्म निर्माण का रास्ता चुनना आसान नहीं होता, लेकिन माही दुबे जैसे निर्देशक इसे अपने जुनून और कला के प्रति समर्पण से संभव बनाते हैं. करियर और सिनेमाई सफर किसी भी युवा फिल्म निर्माता की तरह, माही का सफर भी सीमित संसाधनों और बजट की चुनौतियों के बीच शुरू हुआ. माही को अपनी फिल्मों के लिए अभी तक 30 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं.

INDIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
माही दुबे 30 पुरस्कारों से हो चुके हैं सम्मानित (ETV Bharat)

21 की उम्र में बना दिया ओटीटी प्लेटफॉर्म

सीमित संसाधनों के बावजूद माही ने सिनेमा जगत में अपना नाम स्थापित किया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य कर रहे हैं. माही दुबे ने 13 वर्ष की उम्र में यूट्यूब पर फिल्में बनाना शूरू किया. इसके बाद 17 वर्ष की उम्र में अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी एमडी आर्ट्स प्रोडक्शंस की स्थापना की और 18 साल की उम्र में ऑनलाइन माध्यम से फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स स्थित 'डी मेक' स्टूडियो में एसोसिएट एडिटर के रूप में कार्य किया. 21 की उम्र में पहली फीचर फिल्म 'टिकिट एक संघर्ष' थिएटर में रिलीज की. इसके बाद स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया.

माही दुबे ने मध्य प्रदेश से संबंधित कई फिल्में रिलीज की. आठ अंतरराष्ट्रीय फिल्मों में एडिटर के रूप में वे कार्य कर चुके हैं. सिनेमा व संस्कृति पर अध्ययनरत, पाञ्चजन्य, स्वदेश समेत विभिन्न राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित हो चुके हैं. माही द्वारा सड़क सुरक्षा पर निर्मित फिल्म "नागरिक कर्तव्य" को वर्ष 2025-2026 में 16 पुरस्कार प्राप्त हुए. माही द्वारा निर्देशित वेबसीरीज "कुचक्र" वर्ष 2026 में हिपिक्स ओटीटी पर रिलीज हुई.

ईटीवी भारत से बातचीत में माही दुबे ने कहा, "किसी भी कार्य को करने के लिए ईश्वर पर विश्वास रख कर ही कार्य करें, सफलता की चिंता न करें. सिर्फ कार्य पर ध्यान दे निशिचित ही सफलता प्राप्त होगी."

Last Updated : July 15, 2026 at 11:32 AM IST

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