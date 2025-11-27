ETV Bharat / state

खाद के लिए 2 दिन से लाइन में लगी महिला की मौत, कांग्रेस के सवाल पर सिंधिया का जवाब

खाद के लिए 2 दिन से लाइन में लगी महिला की मौत ( ETV Bharat )

गुना: मध्य प्रदेश में लंबे समय से खाद की समस्या को लेकर किसान परेशान हैं. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से खाद की कमी की खबरें सामने आ रही हैं. वहीं गुना की बमोरी तहसील के बागेरी खाद वितरण केंद्र पर खाद की समस्या इस कदर बढ़ गई है, कि बमोरी के कुशेपुर की रहने वाली महिला भूरिया बाई कि दो दिन से लाइन में खड़े रहने के कारण अचानक तबीयत बिगड़ी. जिसके बाद उन्हें जब जिला अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. जिस बमोरी विधायक ओर गुना विधायक ने इस मामले में कड़ी निंदा जाहिर की.

सिंधिया बोले-लॉक बढ़ाने कहा, 10 की जगह 20 कट्टे न लें किसान

इस मामले में केंद्रीय मंत्री व गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि "गुना में मैंने कलेक्टर को कहा कि अभी 15 डबल लॉक केंद्र है. जिन्हें बढ़ाकर 33 कर दिए जाए और इसकी सूची बनाई जा रही है. खाद की हमारे पास कोई कमी नहीं है, 15 हजार मैट्रिक टन खाद उपलब्ध है. जिन किसानों को 10 कट्टे खाद की जरूरत है, वो 20 कट्टे ले रहे हैं. तो ऐसा न करें. अधिक खाद से खेतों में भी नुकसान होता है.

गुना में महिला की मौत पर कांग्रेस-बीजेपी का बयान (ETV Bharat)

इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने महिला की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि मुझे महिला की मौत का दुख है. मैंने कलेक्टर साहब और पूर्व पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को वहां भेजा था. प्रदेश सरकार से जो भी हर संभव मदद है वो की जा रही है."

कांग्रेस विधायक का बीजेपी पर निशाना

बमोरी कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल ने कहा कि "किसान बहुत परेशान हैं. खुले आसमान में खाद के लिए सोने को मजबूर है. एक तरफ झूठे ढोल पीटे जाते हैं कि खाद का कोई संकट नहीं है. अगर संकट नहीं है तो किसानों को रात-रात भर क्यों खाद केंद्र के बाहर सोना पड़ रहा है. भूरी बाई पिछले 3 से 4 दिन से खाद लेने बागेरी खाद केंद्र पर पर जा रही थी. रात को मुझे खबर लगी, लेकिन जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. उनकी मौत की जिम्मेदारी शासन लेगा या प्रशासन कौन लेगा? इनकी जिम्मेदारी जरूर तय होना चाहिए.