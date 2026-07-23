ETV Bharat / state

पैरोल से फरार हुआ गुना ट्रिपल मर्डर का दोषी, यूपी से पकड़कर लाई पुलिस तो जेल जाते समय फिर फरार

ट्रिपल मर्डर केस में हत्या के आरोपी पूनम दुबे और उसका बेटा हनी दुबे ग्वालियर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सना काट रहे थे.

Guna triple murder convict abscond
गुना ट्रिपल मर्डर का दोषी पैरोल से फरार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 9:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: ग्वालियर सेंट्रल जेल से पैरोल पर बाहर आया एक कैदी दो बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है जो गुना ट्रिपल मर्डर के मामले में कोर्ट के फैसले के बाद 2022 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा था.

पहले पैरोल जंप, पुलिस ने पकड़ा तो चकमा देकर फरार

असल में 9 साल पहले 2017 में गुना में किशोर हेमंत सिंह मीणा और उसके दो दोस्तों का क़त्ल हुआ था. इस ट्रिपल मर्डर केस में हत्या के आरोपी पूनम दुबे और उसका बेटा हनी दुबे ग्वालियर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सना काट रहे थे. दोनों मां-बेटे जेल से 15 दिन पहले जमानत पर बाहर आए थे. जिसके बाद 22 जुलाई को मां पूनम तो जेल लौटी लेकिन हनी दुबे फरार हो गया था.

जेल जाते समय ट्रिपल मर्डर का दोषी पैरोल से फिर फरार (ETV Bharat)

इस घटना की जानकारी लगने पर देर रात बहोड़ापुर पुलिस आरोपी को उत्तर प्रदेश के हाथरस से पकड़ कर वापस ग्वालियर लाई. लेकिन जब गुरुवार दोपहर पुलिस उसे लेकर सेंट्रल जेल जा रही थी तभी रास्ते में हनी दुबे ने पुलिस को चकमा दिया और पुलिस वाहन से कूद कर फरार हो गया.

पुलिस बोली- आरोपी और जमानतदात दोनों पर मामला दर्ज, तलाश जारी

मामले की जानकारी देते हुए ग्वालियर सीएसपी हेड क्वार्टर रोबिन जैन ने बताया, "केंद्रीय जेल से पैरोल पर बाहर आया आरोपी फरार हो गया जिसकी सूचना केंद्रीय जेल प्रबंधन द्वारा दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने फरार आरोपी और उसकी जमानत देने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है."

मां-बेटे ने लूट के बाद कर दी थी किशोर की हत्या

बता दें कि गुना में 2017 में हेमंत मीणा नाम के किशोर की हत्या हुई थी. हेमंत अपने पिता से सेकंड हैंड बाइक खरीदने के लिए रुपये लेकर गया था लेकिन वह वापस नहीं लौटा. इसके बाद मामले में अगले दिन हेमंत के पिता ने पुलिस में उसकी गुमशुदा होने की शिकायत की. उन्होंने इसके पीछे एक पूनम दुबे नाम की महिला और उसके बेटे पर शक जताया. बाद में पता चला कि आरोपी महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर हेमंत के साथ लूट की और फिर उसकी हत्या कर दी यहाँ तक की सबूत मिटाने के लिए उसका शव तक जला दिया.

कातिलों ने मृतक के दोस्तों को भी किया शामिल

कातिलों ने मामले को गुमराह करने के लिए मृतक हेमंत के दोस्तों ऋतिक और लोकेश को भी अपने साथ मिला लिया. दोनों को फिरौती मांगने और उसमें हिस्सा देने का लालच भी दिया. जिस पर ऋतिक हेमंत का फ़ोन लेकर इंदौर गया और हेमंत के फ़ोन से ही उसके पिता को कॉल कर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी जिससे लोकेशन इंदौर की ट्रेस हो.

पकड़े जाने के डर से कर दी दोस्तों की भी हत्या

बाद में ऋतिक गुना आया तो दूसरे दोस्त लोकेश ने हनी और उसकी मां से रुपये मांगे. और नहीं देने पर भंडाफोड़ करने की धमकी दी. जिस पर दोनों आरोपी माँ बेटे ने लोकेश की भी जंगल में ले जाकर हत्या कर दी. इस पूरे कांड के बारे में ऋतिक भी जानता था ऐसे में आख़िरी गवाह को भी दोनों ने मौत के घाट उतार दिया. गुना पुलिस ने इस ट्रिपल मर्डर का खुलासा किया और 2022 में न्यायालय ने आरोपी माँ-बेटे को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी. इसके बाद से ही दोनों जेल में सजा काट रहे थे.

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWS
GWALIOR CRIME NEWS
GUNA TRIPLE MURDER CASE
MURDER CONVICT ESCAPE POLICE CUSTOD
GUNA TRIPLE MURDER CONVICT ABSCOND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.