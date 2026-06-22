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एक मकान 3 लाशें, गुना में ट्रिपल डेथ केस बनी मिस्ट्री, सुराग तलाशने में जुटी पुलिस

गुना में दो दिन में एक ही मकान से मिले तीन शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस, दो शवों की हुई पहचान.

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गुना में एक मकान से मिले तीन शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 4:36 PM IST

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गुना: मध्य प्रदेश के गुना के म्याना में एक दिन पहले ही एक व्यक्ति की बंद कमरे में लाश मिली थी. इसके बाद आज फिर यानि सोमवार को उसी मकान में दो और शव मिले हैं. जिस मकान में ये तीनों शव पुलिस को मिले हैं, उसमें बाहर से ताला लगा हुआ था. पुलिस इस पूरे मामले को बेहद संदिग्ध मानकर जांच कर रही है. एक साथ तीन लोगों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

रविवार को एक, सोमवार को मिले दो शव

दरअसल, गुना के म्याना में रविवार को एक बंद मकान के कमरे से ओम प्रकाश शर्मा का शव सड़ी-गली हालत में मिला था. बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम किया और कमरे को सील कर दिया था. वहीं आज फिर सोमवार को जब म्याना पुलिस दोबारा जांच के लिए उसी मकान में पहुंची तो हड़कंप मच गया.

गुना में तीन लोगों की मौत (ETV Bharat)

ओम प्रकाश शर्मा के कमरे से सटे हुए दूसरे कमरे से दो और शव बरामद हुए. मृतकों की पहचान गेंदाबाई जाटव के रूप में की गई. वहीं एक अन्य शव अज्ञात पुरुष का मिला है. जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है. तीनों शव एक ही मकान के दो अलग-अलग कमरों से मिलने के बाद पुलिस इस मामले को सामान्य मौत नहीं मान रही.

दो शवों की हुई पहचान, तीसरे की जांच जारी

इस संबंध में गुना एसपी हितिका वासल ने बताया कि म्याना थाना क्षेत्र में रविवार को एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई थी. दूसरे दिन पुलिस जब बाजू वाले कमरे की जांच करने पहुंची और उसका ताला तोड़कर देखा तो उसमें भी दो बॉडी मिली. जिसमें एक महिला और एक पुरुष का शव था. तीन में से दो शवों की पहचान हो चुकी है. जबकि तीसरी बॉडी की जानकारी भी ली जा रही है. पुलिस इसमें लगी हुई है ओर जल्द इसका पुलिस खुलासा करेगी. जिस महिला का शव मिला उसकी उम्र लगभग 45 और पुरुष ओमप्रकाश है, 60 वर्ष के आसपास है.

पुलिस हर एंगल से कर रही जांच

वहीं इस मामले में मृतका की बेटी ने बताया कि "मैं अशोकनगर रहती हूं और वो एक साल से म्याना में रह रहीं थी. वो कभी बदरवास रहती थी, तो कभी म्याना. मेरी 4 से 5 महीने से उनसे बात नहीं हुई थी." घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है. मकान मालिक और पड़ोसियों से पूछताछ जारी है. म्याना टीआई बृजमोहन सिंह भदोरिया ने कहा कि 'तीनों ही मामलों में मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा.

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