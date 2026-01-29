ETV Bharat / state

गुना जिला कोषालय में करोड़ों की स्टाम्प गड़बड़ी, लापरवाही पर कलेक्टर सख्त, बाबू पर गिरी गाज

शुरुआती जांच के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड (IFMIS) और भौतिक रूप से उपलब्ध स्टाम्प स्टॉक के बीच 3 करोड़ 74 लाख रुपये से अधिक का अंतर पाया गया. हालांकि बाद में कुछ चालानों की प्रविष्टियां मिलने के बाद अंतर की राशि 2 करोड़ 70 लाख 25 हजार 310 रुपये निर्धारित की गई. जिसका हिसाब देने में कोषालय शाखा में पदस्थ केशव शर्मा पूरी तरह विफल रहे.

गुना: मध्य प्रदेश के गुना जिला कोषालय की शाखा में करोड़ों रुपये के शासकीय स्टाम्पों में हेराफेरी का एक बड़ा मामला सामने आया है. कलेक्टर के कड़े रुख के बाद थाना कैंट में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 (खंजाची) केशव वर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस पूरे वित्तीय घोटाले का खुलासा दिसंबर 2025 में ग्वालियर से आए संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा की टीम द्वारा कोषालय का निरीक्षण में हुआ था.

वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने थाने में की शिकायत

वरिष्ठ कोषालय अधिकारी राकेश कुमार द्वारा थाने में दी गई शिकायत के अनुसार, खंजाची केशव वर्मा ने वर्ष 2018 से 2025 के बीच लंबी अवधि के दौरान मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के नियमों को ताक पर रखकर कार्य किया. जांच में यह तथ्य उजागर हुआ कि आरोपी ने बिना किसी सक्षम अनुमति, बिना कंप्यूटर प्रविष्टि और बिना किसी पावती के ही स्टाम्प वेंडरों को भारी मात्रा में स्टाम्प जारी कर दिए थे.

डबल लॉक सिस्टम की मर्यादा का उल्लंघन

आरोप है कि केशव वर्मा ने सुरक्षित रखे जाने वाले डबल लॉक सिस्टम की मर्यादा का उल्लंघन किया और बिना अनुमति के स्टाम्पों को निकालकर शासन को करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाया. इस मामले में खंजाची वर्मा ने लिखित रूप से यह स्वीकार किया कि उसने कोषालय अधिकारी के संज्ञान में लाए बिना भूलवश ये स्टाम्प वितरित किए थे.

इस पूरे मामले पर सीएसपी प्रियंका मिश्रा ने बताया कि "फरियादी राकेश कुमार वरिष्ठ कोषालय अधिकारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि शासकीय स्टाम्पों में अनियमितता पाई गई थी. जब ऑडिट हुआ था उस समय ये कमी सामने आई थी. जांच में सहायक ग्रेड 3 केशव शर्मा की गंभीर अनियमितता पाई गई. केशव वर्मा के खिलाफ केंट थाने में केस दर्ज किया गया है."