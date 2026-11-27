गुना विश्वविद्यालय में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार कौन? कुलगुरु ने उच्चस्तरीय जांच की सिफारिश की
तात्या टोपे विश्वविद्यालय में कुलगुरु और पूर्व कुलसचिव की लड़ाई में कूदी ABVP. हंगामे के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ की तस्वीर. रिपोर्ट- शिवकुमार जोगी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 6:01 PM IST
गुना : क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय पर एबवीपी नेताओं द्वारा वित्तीय अनियमिताओं के आरोप लगाने के बाद कुलगुरु ने सफाई में एक पत्र जारी किया है. कुलगुरु डॉ. किशन यादव ने गड़बड़ियों के लिए पूर्व कुल सचिव कुलसचिव डॉ. अरविंद मुगदल को पूरे मामले में जिम्मेदार ठहराया है.
एबीवीपी के हंगामे के बाद जारी किया पत्र
हाल ही में क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताएं, सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता की कमी तथा छात्रों को मिलने वाली मूलभूत शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने का आरोप एबीवीपी नेताओं ने लगाया था. विद्यार्थी परिषद ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी. एबीवीपी नेताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में धरना भी दिया था. एबीवीपी नेताओं ने परिसर में तालाबंदी तक कर दी थी इसी के बाद कुलगुरु उच्च शिक्षा विभाग को पूरे मामले की जानकारी दी थी.
पूर्व कुलसचिव पर लगाए आरोप
कुलगुरु डॉ. किशन यादव ने पत्र में लिखा "विश्वविद्यालय की गरिमा ही सर्वोपरि. विश्वविद्यालय को चारागाह नहीं बनने दिया जायेगा. यूनिवर्सिटी में पूर्व कुल सचिव के स्थान पर नियुक्त नए कुल सचिव के स्थानांतरण रोकने के लिए दबाव बनाया जा रहा था. पूर्व कुलसचिव ने स्थानीय प्रभावशाली नेताओं, छात्रों द्वारा कुलगुरु पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर कुलसचिव द्वारा अभिलेखो और दस्तावेजों को विश्वविद्यालय से ले जाकर बाहर लोगों को वितरित किए."
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प्रतिबंधित फाइल डाउनलोड करने का आरोप
पत्र में लिखा है "पूर्व प्रभारी कुल सचिव ने डिजिटल व AI के नाम पर संदेह पैदा कर यूनिवर्सिटी के टीचर्स और कर्मचारियों से भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित अनधिकृत APK फाइल दबावपूर्वक डाउनलोड करवाई. यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इस पूरे मामले को लेकर 13 नवंबर को उच्च शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव को अवगत कर दिया था." वहीं, पूर्व कुलसचिव अरविंद मुगदल ने बताया "कुलगुरु द्वारा लगाए गए मेरे ऊपर सभी आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं और मैं इन सभी आरोपों का खंडन करता हूं."