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गुना विश्वविद्यालय में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार कौन? कुलगुरु ने उच्चस्तरीय जांच की सिफारिश की

गुना विश्वविद्यालय में अनियमितताओं के आरोप ( ETV BHARAT )

गुना : क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय पर एबवीपी नेताओं द्वारा वित्तीय अनियमिताओं के आरोप लगाने के बाद कुलगुरु ने सफाई में एक पत्र जारी किया है. कुलगुरु डॉ. किशन यादव ने गड़बड़ियों के लिए पूर्व कुल सचिव कुलसचिव डॉ. अरविंद मुगदल को पूरे मामले में जिम्मेदार ठहराया है.

एबीवीपी के हंगामे के बाद जारी किया पत्र