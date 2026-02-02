ETV Bharat / state

गुना में आवारा कुत्तों की दहशत, महज एक महीने में 957 से अधिक लोगों को बनाया शिकार

गुना में डॉग बाइट के मामलों में तेजी से इजाफा, बढ़ते डॉग बाइट से स्थानीय रहवासियों में डर का माहौल. फरवरी में 72 मामले.

guna Stray Dogs Terror
गुना में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 10:55 PM IST

3 Min Read
गुना: मध्य प्रदेश के गुना में बीते एक महीने से डॉग बाइट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. यहां हर दिन औसतन 30 मामले जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने डॉग बाइट मरीजों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई है.

आवारा कुत्तों का आतंक

जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक जिला अस्पताल में लगभग 957 मामले सामने आ चुके हैं. इसके अलावा फरवरी महीने में अभी तक करीब 72 डॉग बाइट मामले दर्ज किए जा चुके हैं. बढ़ते डॉग बाइट से स्थानीय रहवासियों में डर का माहौल है. लोग आवश्यकता अनुसार ही बाहर बाहर निकल रहे हैं.

गुना में आवारा कुत्तों ने 957 से अधिक लोग को बनाया निशाना (ETV Bharat)

ठंड में कुत्ते ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं

जिला अस्पताल के सह प्रबंधक डॉक्टर सूरज सिंह ने बताया "जनवरी महीने में 957 मामले सामने आए हैं. सभी मरीजों को वैक्सीन लग रही है. डॉग बाइट के दौरान रेबीज होने की संभावना रहती है. इसमें हाइड्रोफोबिया के सिम्पटम्स भी सामने आते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "अगर किसी को कुत्ता काट लेता है तो बहते हुए पानी में कम से कम 15 मिनट तक घाव को धोना चाहिए. 48 घंटे के भीतर रेबीज का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए. इसमें 4 इंजेक्शन लगते हैं. ठंड में कुत्ते ज्यादा आक्रामक होते हैं. अलाव के पास जाने पर वे और भी अधिक आक्रामक हो जाते हैं. इस कारण डॉग बाइट के मामले बढ़ जाते हैं."

जिला अस्पताल में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक डॉग बाइट मामले

जनवरी 2026 डॉग बाइट की संख्या जनवरी 2026 डॉग बाइट की संख्या
1 जनवरी 19 17 जनवरी 28
2 जनवरी 36 18 जनवरी 19
3 जनवरी 30 19 जनवरी 34
4 जनवरी 17 20 जनवरी 29
5 जनवरी 31 21 जनवरी 27
6 जनवरी 50 22 जनवरी 27
7 जनवरी 31 23 जनवरी 54
8 जनवरी 32 24 जनवरी 39
9 जनवरी 30 25 जनवरी 26
10 जनवरी 39 26 जनवरी 29
11 जनवरी 18 27 जनवरी 34
12 जनवरी 35 28 जनवरी 37
13 जनवरी 28 29 जनवरी 31
14 जनवरी 21 30 जनवरी 33
15 जनवरी 39 31 जनवरी 35
16 जनवरी 35

डॉग्स को भेजा जा रहा शेल्टर होम

इस मामले में नगरपालिका प्रभारी और सीएमओ मंजूषा खत्री ने बताया "हमारे द्वारा टेंडर जारी किया गया है जो पीआईसी में स्वीकृत हो चुका है. डॉग्स को शेल्टर होम भिजवाएंगे. वहां डॉग्स का ABC करवा कर रखेंगे. सोमवार को जो हादसा हुआ है, उस आवारा डॉग को पकड़ लिया गया है और उसे ABC वेटनरी के पास दे दिया गया है.

