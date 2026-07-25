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गुना की वरदान सेवा समिति लोगों के लिए है वरदान, 300 बिछड़े लोगों को पहुंचाया उनके घर

गुना के समाजसेवी प्रमोद भार्गव समाज सेवा के लिए शहर भर में जाने जाते हैं. इनको हमेशा बुजुर्ग लोगों की मदद करते हुए देखा जा सकता है. गुना में रक्तदान जैसे महा अभियान में भी इनकी एक भूमिका सराहनीय रही है. उन्होंने हमेशा से थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील की है.

गुना: वरदान सेवा समिति लगभग 15 सालों से असहाय, बुजुर्ग और गरीब लोगों की सेवा में लगी हुई है. हर कठिन परिस्थितियों में वरदान सेवा समिति लोगों की हर संभव मदद के लिए आगे आती है. 300 से अधिक बिछड़े लोगों को संस्था ने उनके परिवार को खोजने में मदद की है. इसके साथ ही रक्तदान जैसे महाअभियान में भी ये संस्था अपना योगदान देती है.

बिछड़े लोगों को अपनो से मिलवाया

समाजसेवी प्रमोद भार्गव को एक सूचना मिली थी कि कुंभराज चाचौड़ा तहसील के गांव में 13 लोगों को बंदी बनाकर उनसे काम कराया जा रहा है. ये लोग मानसिक डिस्टर्ब थे. सूचना मिलने के बाद पुलिस की मदद से प्रमोद भार्गव ने सभी 13 लोगों को मुक्त कराया.

इसके बाद से उन्होंने कई लोगों को ऐसे कार्य कर अपनी परिवार वालों से मिलाने का काम किया है. वरदान सेवा समिति ने अब तक करीब 300 से अधिक बिछड़े हुए लोगों को उनके घर परिवार वालों से मिलाने में मदद की है. इसमें से कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें कुछ लोग बंधुआ मजदूर बना लिए थे और उनसे मजदूरी करवा रहे थे.

समाजसेवी प्रमोद भार्गव के इस नेक काम के लिए समाज के कई संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया है. समाजसेवी प्रमोद भार्गव बताते हैं कि "इस अभियान की शुरुआत तब हुई, जब 15 साल पहले एक सूचना मिली थी कि एक छोटी सी बच्ची अपने माता-पिता से बिछड़ गई थी. उसको प्रशासन की मदद से आश्रम में भेजा गया.

इसके बाद से जब भी कोई बिछड़ा हुआ व्यक्ति मिलता है, तो पहले हम उसके परिजन के बारे में पता करते हैं. परिजन की जानकारी मिलने पर हम उसे परिवार के पास भेज देते हैं. वहीं, जिनके परिजन नहीं मिल पाते हैं, उन्हें उनके घर स्वरूप शिवपुरी के आश्रम में भेज दिया जाता है."